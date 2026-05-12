मऊ: दोहरीघाट-औड़िहार मेमू ट्रेन लॉन्च पर बवाल, हंगामे के बीच नाराज होकर लौटे सांसद राजीव राय

मऊ जिले में दोहरीघाट-औड़िहार नई मेमू ट्रेन के उद्घाटन समारोह के दौरान सोमवार (11 मई) को जमकर हंगामा देखने को मिला. कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. नारेबाजी, धक्का-मुक्की और आरोप-प्रत्यारोप के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी. कई घंटे तक कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बनी रही.

शाम करीब 4 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ट्रेन अब रोजाना दोहरीघाट से औड़िहार और औड़िहार से दोहरीघाट के बीच चलेगी. स्थानीय लोगों के लिए इस ट्रेन को बड़ी सुविधा माना जा रहा है, लेकिन उद्घाटन समारोह राजनीतिक टकराव की वजह से चर्चा में आ गया.

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राजीव राय के पहुंचते ही बढ़ा तनाव

उद्घाटन कार्यक्रम दोपहर करीब दो बजे शुरू हुआ. मंच पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद थे. इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. उनके पहुंचते ही भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी शुरू हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों पक्षों के समर्थक लगातार एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे. देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और मंच के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को तुरंत सक्रिय होना पड़ा.

मंच के पास हुई धक्का-मुक्की

कार्यक्रम के दौरान मंच के पास पहुंचने को लेकर काफी धक्का-मुक्की हुई. बताया जा रहा है कि सपा कार्यकर्ताओं को मंच से दूर करने की कोशिश की गई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. मधुबन सीओ अंजनी कुमार पांडे और सीओ जितेंद्र सिंह समेत कई अधिकारियों को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

इस दौरान एक कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई. कुछ देर के लिए स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि लोगों को लगा कार्यक्रम बीच में ही रुक सकता है. हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किसी तरह हालात काबू में किए गए.

भाजपा और सपा ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप

घटना के बाद दोनों दलों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए. ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा केवल विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए हंगामा करती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार विकास कार्य करा रही है, लेकिन विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा.

वहीं सांसद राजीव राय ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यक्रम स्थल तक जाने से रोका गया और उनकी गाड़ी तक रोक दी गई. राजीव राय ने कहा कि अगर उनके हजारों समर्थक जवाब देते तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी.

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ट्रेन रवाना होने के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ. विवाद से नाराज सांसद राजीव राय कार्यक्रम बीच में छोड़कर अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए. उनके जाने के बाद भी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बहस चलती रही.

अब मऊ में नई मेमू ट्रेन से ज्यादा चर्चा उद्घाटन समारोह में हुए राजनीतिक टकराव की हो रही है. स्थानीय राजनीति में इस घटना को आगामी चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.