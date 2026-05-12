बांदा: संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई और मां की हत्या, गुस्से में दोनों पर चलाई गोली

यूपी के बांदा में संपत्ति के विवाद को लेकर परिवार में विवाद हो गया. जिसके बाद ग़ुस्साए बड़े भाई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक़ से छोटे भाई और मां की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी युवक फ़रार हो गया है.

ये मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बबेरू कस्बे का है. जहां रहने वाले राजकिशोर का जमीन को लेकर अपनी मां शांति और छोटे भाई देवीदीन से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई और राजकिशोर ने आवेश में आकर अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल कर सगे भाई और माँ पर फायर झोंक दिए. जिससे दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े.

संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने मारी गोली

गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे तो शांति और देवीदीन दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने आनन फानन में दोनों को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं मुख्या आरोपी राज किशोर मौके से फ़रार हो गया है.

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आरोपी शख्स घटना के बाद फरार

बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि 10 मई को थाना बबेरु पर सूचना प्राप्त हुई कि राजकिशोर नाम के शख्स ने अपनी माँ व छोटे भाई के ऊपर फायर कर दिया है, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आई है. सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु सीएचसी बबेरु ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया.

पूरे प्रकरण में उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया साथ ही फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का गहनता से अवलोकन कर साक्ष्य संकलन किया गया है. प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है कि अभियुक्त के पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी जिसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया गया था. इसी मनमुटाव के चलते घर में विवाद हुआ था. पुलिस ने आरोपी की गिरफ़्तार की लिए चार टीमों का गठन किया है. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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