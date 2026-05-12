हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में सिपाही रजत सिंह ने प्रेमिका को भी किया करोड़ों की सट्टेबाजी में शामिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

झांसी में सिपाही रजत सिंह ने प्रेमिका को भी किया करोड़ों की सट्टेबाजी में शामिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

jhansi News: पुलिस ने आरोपी सिपाही रजत सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसे बर्खास्त कर दिया है. रजत अभी फरार चल रहा है वहीं उसकी प्रेमिका यशस्वी द्विवेदी को गिरफ़्तार कर लिया है.

By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी | Updated at : 12 May 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस विभाग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिपाही पर प्रेमिका को 100 करोड़ के सट्टा सिंडिकेट में शामिल कर करोड़ों के अवैध कारोबार को संचालित करने के आरोप लगे हैं. इस मामले झांसी पुलिस के सिपाही रजत सिंह की प्रेमिका यशस्वी द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया था है जबकि सिपाही अभी फरार है. 

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में सिपाही रजत सिंह की पोस्टिंग कोतवाली क्षेत्र की मिनर्वा चौकी में हुई थी. इसी दौरान उसकी दोस्ती चौकी में तैनात एक होमगार्ड से हुई. होमगार्ड के घर आने-जाने के दौरान रजत की नजर उसकी 16 वर्षीय बेटी यशस्वी द्विवेदी पर पड़ी. बताया जाता है कि रजत ने अपने पुलिसिया रुतबे और चमक-दमक से प्रभावित किया और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गए.

कुछ वर्षों बाद रजत सिंह का चयन एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) में हो गया. आरोप है कि एसओजी में तैनाती के दौरान वह आईपीएल सट्टेबाजी के नेटवर्क से जुड़ गया और धीरे-धीरे करोड़ों रुपये के अवैध कारोबार का हिस्सा बन गया. इसी दौरान उसने झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित रॉयल सिटी के एक फ्लैट में यशस्वी द्विवेदी के साथ रहना शुरू कर दिया. 

बताया जा रहा है कि रजत पहले से शादीशुदा था लेकिन, इसके बावजूद यशस्वी उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. रॉयल सिटी का यही फ्लैट सट्टा नेटवर्क का मुख्य अड्डा बन गया था, जहां करोड़ों रुपये के हिसाब-किताब से लेकर पूरे नेटवर्क का संचालन किया जाता था. यशस्वी भी इस पूरे कारोबार को संभालने लगी थी और रजत का हर कदम पर साथ दे रही थी. 

ऐसे हुआ करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा

इस पूरे मामले का खुलासा हाल ही में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रिटायर्ड सहायक लिपिक मनीराम वर्मा की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद हुआ. जिस कार से हादसा हुआ था, उसे रजत सिंह चला रहा था. हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया था. यह कार झांसी के कथित बड़े सटोरिये प्रभात अग्रवाल की थी. इस मामले में रजत सिंह को जेल भी जाना पड़ा था, हालांकि वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था.

इसी बीच झांसी पुलिस सट्टेबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी. पुलिस को सूचना मिली कि रॉयल सिटी के एक फ्लैट में बड़े स्तर पर सट्टेबाजी का खेल संचालित हो रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी तो करोड़ों के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने फ्लैट से सोना, चांदी, जेवरात, नगदी समेत करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपये का माल बरामद किया.

यूपी के स्मार्ट बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 200 करोड़ की अतिरिक्त वसूली लौटाएगा बिजली विभाग

सिपाही की प्रेमिका समेत दो गिरफ़्तार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सटोरिया सुमित साहू की प्रेमिका निशा खान और रजत सिंह की प्रेमिका यशस्वी द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने के बाद पुलिस ने सिपाही रजत सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रजत सिंह को बर्खास्त कर दिया था. तब से रजत फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस पूरे सट्टा सिंडिकेट में रजत सिंह अकेला शामिल था, या फिर पुलिस विभाग के कुछ और लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे. पुलिस फिलहाल हर पहलू की जांच में जुटी हुई है. पुलिस फरार सिपाही रजत सिंह की तलाश कर रही है. 

पीएम मोदी की अपील पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, प्रधानमंत्री को दी ये बेचने की सलाह

About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
Read More
Published at : 12 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांदा: संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई और मां की हत्या, गुस्से में दोनों पर चलाई गोली
बांदा: संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई और मां की हत्या, गुस्से में दोनों पर चलाई गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mau News: दोहरीघाट-औड़िहार मेमू ट्रेन लॉन्च पर बवाल, हंगामे के बीच नाराज होकर लौटे सांसद राजीव राय
मऊ: दोहरीघाट-औड़िहार मेमू ट्रेन लॉन्च पर बवाल, हंगामे के बीच नाराज होकर लौटे सांसद राजीव राय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में सिपाही रजत सिंह ने प्रेमिका को भी किया करोड़ों की सट्टेबाजी में शामिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार
झांसी में सिपाही रजत सिंह ने प्रेमिका को भी किया करोड़ों की सट्टेबाजी में शामिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
इंडिया
Weather Forecast: उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
टेलीविजन
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो, शादी की फोटो भी की डिलीट!
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो
इंडिया
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर आया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, क्या कहा?
एग्रीकल्चर
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
ऑटो
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget