उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस विभाग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिपाही पर प्रेमिका को 100 करोड़ के सट्टा सिंडिकेट में शामिल कर करोड़ों के अवैध कारोबार को संचालित करने के आरोप लगे हैं. इस मामले झांसी पुलिस के सिपाही रजत सिंह की प्रेमिका यशस्वी द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया था है जबकि सिपाही अभी फरार है.

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में सिपाही रजत सिंह की पोस्टिंग कोतवाली क्षेत्र की मिनर्वा चौकी में हुई थी. इसी दौरान उसकी दोस्ती चौकी में तैनात एक होमगार्ड से हुई. होमगार्ड के घर आने-जाने के दौरान रजत की नजर उसकी 16 वर्षीय बेटी यशस्वी द्विवेदी पर पड़ी. बताया जाता है कि रजत ने अपने पुलिसिया रुतबे और चमक-दमक से प्रभावित किया और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गए.

कुछ वर्षों बाद रजत सिंह का चयन एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) में हो गया. आरोप है कि एसओजी में तैनाती के दौरान वह आईपीएल सट्टेबाजी के नेटवर्क से जुड़ गया और धीरे-धीरे करोड़ों रुपये के अवैध कारोबार का हिस्सा बन गया. इसी दौरान उसने झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित रॉयल सिटी के एक फ्लैट में यशस्वी द्विवेदी के साथ रहना शुरू कर दिया.

बताया जा रहा है कि रजत पहले से शादीशुदा था लेकिन, इसके बावजूद यशस्वी उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. रॉयल सिटी का यही फ्लैट सट्टा नेटवर्क का मुख्य अड्डा बन गया था, जहां करोड़ों रुपये के हिसाब-किताब से लेकर पूरे नेटवर्क का संचालन किया जाता था. यशस्वी भी इस पूरे कारोबार को संभालने लगी थी और रजत का हर कदम पर साथ दे रही थी.

ऐसे हुआ करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा

इस पूरे मामले का खुलासा हाल ही में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रिटायर्ड सहायक लिपिक मनीराम वर्मा की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद हुआ. जिस कार से हादसा हुआ था, उसे रजत सिंह चला रहा था. हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया था. यह कार झांसी के कथित बड़े सटोरिये प्रभात अग्रवाल की थी. इस मामले में रजत सिंह को जेल भी जाना पड़ा था, हालांकि वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था.

इसी बीच झांसी पुलिस सट्टेबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी. पुलिस को सूचना मिली कि रॉयल सिटी के एक फ्लैट में बड़े स्तर पर सट्टेबाजी का खेल संचालित हो रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी तो करोड़ों के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने फ्लैट से सोना, चांदी, जेवरात, नगदी समेत करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपये का माल बरामद किया.

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सिपाही की प्रेमिका समेत दो गिरफ़्तार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सटोरिया सुमित साहू की प्रेमिका निशा खान और रजत सिंह की प्रेमिका यशस्वी द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने के बाद पुलिस ने सिपाही रजत सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रजत सिंह को बर्खास्त कर दिया था. तब से रजत फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस पूरे सट्टा सिंडिकेट में रजत सिंह अकेला शामिल था, या फिर पुलिस विभाग के कुछ और लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे. पुलिस फिलहाल हर पहलू की जांच में जुटी हुई है. पुलिस फरार सिपाही रजत सिंह की तलाश कर रही है.

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