मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बस यात्रियों को टक्कर मार दी. ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये यात्री स्लीपर बस से नीचे उतरकर खड़े हुए हुए थे, तभी एक कंटेनर आया और अनियंत्रित होकर यात्रियों को रौंद डाला. इस हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गईं है.

ये हादसा थाना सुरीर थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 88 के पास हुआ. अभी तक मिला जानकारी के मुताबिक ये स्लीपर बस नोएडा से फर्रुखाबाद जा रही थी. रास्ते में यमुना एक्सप्रेस वे पर कुछ यात्री लघु शंका करने के लिए उतरे थे. जिसके बाद कुछ अन्य यात्री भी सड़क पर उतर कर खड़े हो गए.

बस से नीचे खड़े यात्रियों को रौंदा

इसी दौरान एक तेज रफ़्तार कंटेनर आया और बस से उतरे यात्रियों को टक्कर मार दी, इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते या ख़ुद को बता पाते कंटेनर उन्हें रौंदते हुए चला गया. इस हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक यात्री बुरी तरह घायल हो गया. उसकी हालत बेहद गंभीर है.

घटना के बाद मची चीख-पुकार

इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग मदद के लिए भागे और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है. पुलिस ने तत्काल घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है जहां उनका इलाज चल रहा है. इस हादसे में सोनू (42 वर्ष) देवेश, असलम (27 वर्ष) संतोष (45 वर्ष) व दो अन्य की मृत्यु हो गई है. जबकि औरैया के शिवकान्त दुबे (45 वर्ष) घायल हैं.

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा.