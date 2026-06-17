'हंसी का पात्र न बनें...', यूपी में रील बनाने वाले पुलिसवालों को सीएम योगी की सख्त हिदायत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों का सख्त हिदायत दी है. सीएम योगी ने कहा कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम अनावश्यक तौर पर हंसी के पात्र बनें. हमें अपने कार्य को गंभीरता और सतर्कता से करना चाहिए ताकि कोई सिस्टम पर उंगली ना उठा सके.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात आज 17 जून को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में कही. सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्हें ड्यूटी के दौरान रील बनाने पर कड़ी हिदायत दी और कहा कि हमें अपने काम के प्रति गंभीर रहना होगा.

रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत

सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि "हम लोग अक्सर देखते हैं कि ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं. ये अनुशासनहीन का एक पार्ट है. उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहना होगा, न कि रील बनाना होगा.

हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमको जिस कार्य को करना है, उस कार्य के प्रति उतनी ही सतर्कता और गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा. कोई ऐसा कार्य नही करना चाहिए, जिससे हमें अनावश्यक हंसी का पात्र बनाए."

सिस्टम पर उंगली उठाते हैं लोग- सीएम योगी

सीएम योगी ने आगे कहा कि सिस्टम पर अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है, अपने आप कुछ कर नही सकते, लेकिन सिस्टम पर लोग उंगली उठाते हैं. जिसकी जहां ड्यूटी है, वहां वो कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा. उस परिणाम को लाने के लिए उस टीम भाव के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा.

बता दें कि यूपी में अक्सर पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान रील बनाने के वीडियो सामने आते रहते हैं. इनमें सिपाही से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. यूपी पुलिस के इस रवैये को लेकर अक्सर वो सवालों के घेरे में भी आ जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को ये नसीहत दी है.

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