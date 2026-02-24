बरसाना में आज खेली जाएगी लड्डू मार होली, पुलिस प्रशासन ने की तैयारी, जारी किया डायवर्जन प्लान

कृष्ण नगरी मथुरा में होली के त्योहार की धूम शुरू हो चुकी है. आज बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली खेली जाएगी. इस अनोखी होली को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं. इस उत्सव पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं.

बरसाना में होली के रंग भरे त्योहार पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है. इस बार क़रीब 25 लाख से ज्यादा लोगों के इस उत्सव में आने की अनुमान है. जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने अलग-अलग कार्यक्रमों को लेकर रूट डायवर्जन जारी किया है.

होली उत्सव को लेकर प्रशासन की तैयारी

बरसाना में 24 से 26 फरवरी तक रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. जिसकते तहत यहां आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए शहर के बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है. बरसाना के बाहर पार्किंग बनाई गई है जहां लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा करके आगे बढ़ सकेंगे. इसकी तरह 25 फरवरी को नंदगांव और 26 फरवरी की रात आठ बजे तक वृंदावन में रूट डायवर्जन लागू रहेगा.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

- होली उत्सव को देखते हुए मथुरा में गोवर्धन चौराहा एवं मंडी चौराहा से भूतेश्वर की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा.

- रोडवेज़ बसे मालगोदाम रोड से होकर आ-जा सकेंगी, भूतेश्वर तिराहा और मसानी तिराहा पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.

- छाता से बरसाना जाने वाले कमर्शियल भारी वाहनों को बरसाना अंडर पास हाईवे, नंदगांव कोसी से बरसाना की ओर जाने वाले वाहनों को बरसाना से प्रतिबंधित किया जाएगा.

- गोवर्धन से बरसाना जाने वाले वाहनों पर नीम गाँव तिराहा के पास प्रतिबंधित रहेंगे.

- रोडवेज़ और नगर-निगम की बसें केवल जुनसुटी पार्किंग तक ही जा सकेंगी.

- कोसी से बरसाना होकर गोवर्धन जाने वाले वाहनों को छाता की ओर डायवर्ट किया गया है.

- नंदगाँव में राणा प्याऊ तिराहा से नंदगांव, जिंदल तिराहा से नंदगांव, कामां भरतपुर मार्ग से नंदगांव और छाता हाईवे से नंदगांव जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, केंद्र ने जारी किए 500 करोड़, सीएम धामी ने पीएम को दिया धन्यवाद



