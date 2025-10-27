पार्टी में आए युवक की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत, नोएडा पुलिस ने शुरू की जांच

नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में रविवार (26 अक्टूबर 2025) को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. वहीं इस सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. यह घटना थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 29 वर्षीय शुभम कुमार निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, शुभम कुमार 25 अक्टूबर की शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए सोसाइटी के एक फ्लैट में आया था. ये लोग एक ऑनलाइन समलैंगिक ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे.

ऐप के जरिये फ्लैट में जुटे थे सभी युवक

बताया जा रहा है कि ऐप से जुड़े 7-8 युवक फ्लैट में पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे. देर रात तक पार्टी चलने के बाद 26 अक्टूबर की सुबह शुभम बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ

वहीं इस घटना के बाबत एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पहुंचकर जांच की. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने बताया कि मृतक शुभम के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि गिरने की वास्तविक वजह का पता चल सके. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना थी या किसी प्रकार की साजिश. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

उत्तराखंड: UKSSSC पेपर लीक केस की जांच करेगी सीबीआई, CM धामी ने दिया था आश्वासन