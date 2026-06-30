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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी तोड़ेंगे एनडी तिवारी का रिकॉर्ड, उत्तराखंड में सप्ताह का आयोजन

Uttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी तोड़ेंगे एनडी तिवारी का रिकॉर्ड, उत्तराखंड में सप्ताह का आयोजन

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बड़ी सफलता हासिल की है. 4 जुलाई को सीएम धामी को सरकार में पांच साल पूरे होने वाले है. जिसके साथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे.

Written By : दानिश खान |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 30 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजनीति में चार जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दिन  पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. इसके साथ ही धामी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे. इस खास मौके को राज्य सरकार और बीजेपी संगठन प्रदेशभर में 'सेवा सप्ताह' के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नाम बड़ी उपलब्धि 

प्रदेश में अब तक बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल एनडी तिवारी का रहा है, जो दो मार्च 2002 से सात मार्च 2007 तक यानी कुल 1831 दिन था. वहीं, पुष्कर सिंह धामी ने चार जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.  इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भी धामी ने लगातार मुख्यमंत्री पद संभाले रखा. इस तरह उनका कार्यकाल चार जुलाई 2026 को पांच साल पांच दिन पूरा कर लेगा, जो एनडी तिवारी के रिकॉर्ड से अधिक होगा.

कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी 

इस सफलता को लेकर सरकार और प्रशासन ने खास तैयारियां शुरू कर दी हैं.  मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के तहत चार जुलाई से 10 जुलाई तक पूरे प्रदेश में 'सेवा सप्ताह' मनाया जाएगा. इस दौरान विभिन्न विभागों और जिलों में अलग-अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

'सेवा सप्ताह' के तहत कार्यक्रम का आयोजन 

इतना ही नहीं सेवा सप्ताह के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय कर दी गई है. पहले दिन रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे. दूसरे दिन राज्य सरकार की नई योजनाओं और पहलों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. तीसरे दिन रेल, सड़क, रोपवे और उड़ान योजना जैसी परियोजनाओं पर आधारित कार्यक्रम होंगे. चौथे दिन उद्योग, लघु और सूक्ष्म उद्योगों से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी.

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वही पांचवें दिन कृषि, उद्यान और पशुपालन से जुड़ी उपलब्धियों और नीतियों का प्रदर्शन किया जाएगा.  छठे दिन महिला सशक्तिकरण, युवा विकास और सैनिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम होंगे. सातवें दिन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों और नई पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा.

धामी सरकार के पांच साल पूरे होने पर उत्सव- महेंद्र भट्ट

उधर, बीजेपी संगठन भी इस अवसर को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी धामी सरकार के पांच साल पूरे होने को उत्सव के रूप में मनाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में विकास के कई नए आयाम स्थापित हुए हैं और इस उपलब्धि को जनता के साथ साझा किया जाएगा.

बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह रिकॉर्ड केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि राज्य की निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक भी माना जा रहा है. सेवा सप्ताह के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, वहीं बीजेपी इसे जनसमर्थन के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में जुट गई है.

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Published at : 30 Jun 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Politics UTTARAKHAND NEWS CM DHAMI RECORD MAHENDER BHATT
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