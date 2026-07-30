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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार: नदी में फंसीं 2 कारें, पुलिस-SDRF ने किया रेस्क्यू

हरिद्वार: नदी में फंसीं 2 कारें, पुलिस-SDRF ने किया रेस्क्यू

Haridwar News In Hindi: अचानक तेज पानी के बहाव ने देखते ही देखते सूखी नदी को खतरनाक बना दिया. नदी किनारे पार्किंग की गई दोनों गाड़ियां पानी के जोरदार झटकों में फंसकर बहने लगीं.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 30 Jul 2026 08:09 PM (IST)
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उत्तराखंड के हरिद्वार में जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, वहीं बरसाती नालों के उफान पर आने से दिक्कतें और बढ़ गयीं हैं. ऐसी ही नदी के सूखे हिस्से में खड़ीं दो गाड़ियां अचानक तेज बहाव में फंस गयीं.  सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों कारों को रेस्क्यू करवाया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

पुलिस-प्रशासन ने लोगों से इस समय बरसाती नालों से दूर रहने की सलाह दी है. बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे और हादसों को दावत दे रहे हैं. उधर इस घटना ने पुलिस की सख्ती की भी पोल खोल दी है.

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क्या था पूरा घटनाक्रम ?

मौजूद लोगों ने बताया कि पहाड़ी और जंगल क्षेत्र से आए अचानक तेज पानी के बहाव ने देखते ही देखते सूखी नदी को खतरनाक बना दिया. नदी किनारे पार्किंग की गई दोनों गाड़ियां पानी के जोरदार झटकों में फंसकर बहने लगीं. सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस और SDRF-रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. इस दौरान गाड़ी में कोई सवारी नहीं थी. जिस कारण कोई जनहानि नहीं हुई.

पुलिस ने जारी की चेतावनी 

हरिद्वार सिटी एसपी अभय कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में इस जगह पर वाहन खड़े न करने की सख्त चेतावनी दी जाती रही है. इसके अलावा जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है.  बावजूद इसकेअंतिम संस्कार में आए कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां नदी के सूखे हिस्से में खड़ी कर दीं, जिस कारण यह घटना हुई.

यहां बता दें कि हरिद्वार समेत उत्तराखंड में मानसून सीजन में अक्सर बरसाती नदियां और नाले अचानक उफान पर आ जाते हैं. सूखे दिखने वाले हिस्से कई बार घातक साबित होते हैं. पिछले वर्षों में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें वाहन बह गए और जान-माल का नुकसान हुआ.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 08:09 PM (IST)
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