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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी: CNG पंप पर लाइन को लेकर बवाल, दरोगा पर मारपीट का आरोप

बाराबंकी: CNG पंप पर लाइन को लेकर बवाल, दरोगा पर मारपीट का आरोप

Barabanki News In Hindi: घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पीड़ित के हाथ और शरीर पर चोटें आई है, पीड़ित ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 30 Jul 2026 05:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लखनऊ-अयोध्या हाईवे स्थित एक सीएनजी पंप पर लाइन में लगे ओला चालक से मारपीट का मामला सामने आया है. चालक का आरोप है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक दरोगा ने पहले अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने की बात कही. विरोध करने पर उसने पहले नाम और जाति पूछी फिर कार से डंडा निकालकर बेरहमी से पिटाई कर दी.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पीड़ित के हाथ और शरीर पर चोटें आई है, पीड़ित ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

लखनऊ से लौटते समय हुई वारदात 

बाराबंकी जिले के सतरिख थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव के रहने वाले दीपचंद प्रसाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह ओला कैब चालक हैं. बुधवार रात करीब 10 बजे लखनऊ से घर लौटते समय उनकी कार में सीएनजी कम थी. इस पर वह नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-अयोध्या हाईवे स्थित एसकेपी सीएनजी पंप पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे.

आरोप है कि इसी दौरान UP-32 LB-8032 नंबर की कार से एक दरोगा वहां पहुंचा और पहले अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने की बात कही. दीपचंद ने लाइन में पहले से लगे होने का हवाला देकर विरोध किया तो दरोगा नाराज हो गया.

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नाम और जाति पूछकर पीटा 

पीड़ित का आरोप है कि दरोगा ने पहले उसका नाम और जाति पूछी। इसके बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि मैं दरोगा हूं तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं. आरोप है कि इसके बाद वह कार से डंडा निकाल लाया और बेरहमी से पिटाई कर दी. बचाव के दौरान दीपचंद के हाथ और शरीर पर गंभीर चोटें आई है.

दीपचंद का कहना है कि पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. फुटेज में दरोगा को कार से डंडा निकालकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. घटना के बाद पीड़ित ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

दरोगा की पहचान के लिए जांच शुरू 

मामला सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. हालांकि आरोपी दरोगा की पहचान और इस मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है. पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 30 Jul 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Petrol Pump UP NEWS Barabanki News
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