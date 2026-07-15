कुल्हाड़ी से युवक के दोनों हाथ और पैर काट डाले! कपड़ा बांधती रही बदहवास मां, BJP नेता पर आरोप

उत्तर प्रदेश के महोबा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए युवक पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया. आरोपियों ने उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले किए और उसके हाथ-पैर काट डाले. इस पूरे मामले में बीजेपी नेता के शामिल होने का आरोप लगा है जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है.

ये नृशंस वारदात महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे पर स्थित समदनगर इलाके की है. जहां ​28 वर्षीय युवक जयवेंद्र सिंह उर्फ विक्की ​पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आया था, इसी दौरान कुछ हमलावरों ने अचानक उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए.

कुल्हाड़ी से काटे दोनों हाथ-पैर

हमलावरों ने हाईवे पर ही कुल्हाड़ी से विक्की के दोनों हाथ और पैर काट डाले, जिससे वो लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा. इस दौरान बदहवास मां कपड़े से अपने बेटे के कटे हुए हाथ पैर बांधने की कोशिश करती रही. इस घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई.

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भाई ने बीजेपी नेता पर लगाए आरोप

वारदात की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. लेकिन उसकी हालत मरणासन्न होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई हैं.

इस वारदात में बीजेपी नेता शिवप्रताप सिंह परमार और उसके साथियों पर आरोप लग रहा है. पीड़ित के भाई ने बीजेपी नेता ने पर विक्की पर जानलेवा करने का आरोप लगाया है. सत्ताधारी दल के नेता का नाम सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है. पुलिस परिवार की शिकायत पर मामले की जाँच में जुट गई है.

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