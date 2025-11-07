महोबा में संत रविदास मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, सपा-कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में गुरूवार रात सिजहरी गांव में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने की घटना से गांव में तनाव जैसी स्थिति हो गई. जानकारी मिलते ही सपा सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और मंदिर तोड़े जाने पर नाराजगी जताई. इसके अलावा स्थानीय कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर भेजा. अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया. सपा और कांग्रेस ने इस घटना के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जिसका उदासीनता की वजह से महापुरुषों के मंदिरों के साथ ऐसा हो रहा है.

नेताओं की प्रतिक्रिया

बता दें कि गुरूवार रात कुछ अराजक तत्व मंदिर परिसर में घुस गए और संत रविदास जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में लगे बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया. शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. घटना की खबर फैलते ही सियासी हलचल तेज हो गई. समाजवादी पार्टी के सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी महोबा और आसपास के जिलों में मूर्तियों से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं.

उन्होंने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में महापुरुषों और संतों की मूर्तियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है. सांसद ने आरोपियों की तीन दिनों में गिरफ्तारी की चेतावनी दी, अन्यथा मुख्यालय पर विशाल धरना देने की बात कही.

वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव बृजराज सिंह और बीएसपी के चित्रकूट मंडल प्रभारी अशोक कुमार बौद्ध भी अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पहुंचे. दोनों दलों ने भी सरकार पर लापरवाही और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की. काफी देर तक वहीं धरने पर बैठे रहे. मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की गई और चेतावनी दी गई, यदि जल्द अज्ञात अराजकतत्व पकड़े नहीं जाते तो फिर गांव ने भी पंडाल लगाकर आंदोलन किया जाएगा.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह दोनों सर्कल अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह गांव हम सभी का है और किसी को भी नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. मूर्ति को आंशिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे. फिलहाल पुलिस ने मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच कर लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.