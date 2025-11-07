हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में संत रविदास मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, सपा-कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

महोबा में संत रविदास मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, सपा-कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

Mahoba News: अराजक तत्व मंदिर परिसर में घुस गए और संत रविदास जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में लगे बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 07 Nov 2025 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में गुरूवार रात सिजहरी गांव में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने की घटना से गांव में तनाव जैसी स्थिति हो गई. जानकारी मिलते ही सपा सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और मंदिर तोड़े जाने पर नाराजगी जताई. इसके अलावा स्थानीय कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर भेजा. अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया. सपा और कांग्रेस ने इस घटना के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जिसका उदासीनता की वजह से महापुरुषों के मंदिरों के साथ ऐसा हो रहा है.

नेताओं की प्रतिक्रिया

बता दें कि गुरूवार रात कुछ अराजक तत्व मंदिर परिसर में घुस गए और संत रविदास जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में लगे बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया. शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. घटना की खबर फैलते ही सियासी हलचल तेज हो गई. समाजवादी पार्टी के सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी महोबा और आसपास के जिलों में मूर्तियों से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं.

उन्होंने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में महापुरुषों और संतों की मूर्तियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है. सांसद ने आरोपियों की तीन दिनों में गिरफ्तारी की चेतावनी दी, अन्यथा मुख्यालय पर विशाल धरना देने की बात कही.

वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव बृजराज सिंह और बीएसपी के चित्रकूट मंडल प्रभारी अशोक कुमार बौद्ध भी अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पहुंचे. दोनों दलों ने भी सरकार पर लापरवाही और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की. काफी देर तक वहीं धरने पर बैठे रहे. मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की गई और चेतावनी दी गई, यदि जल्द अज्ञात अराजकतत्व पकड़े नहीं जाते तो फिर गांव ने भी पंडाल लगाकर आंदोलन किया जाएगा.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह दोनों सर्कल अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह गांव हम सभी का है और किसी को भी नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. मूर्ति को आंशिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे. फिलहाल पुलिस ने मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच कर लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2025 09:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News Ravidas Temple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
ट्रैवल
Dronagiri Hanuman Story: बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
यूटिलिटी
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget