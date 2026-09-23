महोबा: निर्माणाधीन कचहरी में 18 वर्षीय युवक की मौत, जांच शुरू

उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन कचहरी परिसर में चांदो गांव के रहने वाले 18 वर्षीय युवक कृष्णा पाल का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला. परिजनों के मुताबिक कृष्णा हाल ही में गुजरात से मजदूरी कर लौटा था और निर्माणाधीन कचहरी में काम कर रही अपनी मां के पास रुका हुआ था.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. उधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

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क्या है पूरा मामला ?

परिजनों के अनुसार, कृष्णा गुजरात में रहकर मजदूरी का काम करता था और बीते रविवार को ही अपने गांव लौटा था. उसकी मां रनिया और बहन मुनिया पुलिस लाइन स्थित इसी निर्माणाधीन कचहरी में दैनिक मजदूर के रूप में काम करती हैं. गुजरात से वापस आने के बाद कृष्णा भी कचहरी परिसर में अपनी मां के साथ ही ठहरा हुआ था.

जिला अस्पताल में रोती-बिलखती मां रनिया ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे वह बेटे के लिए खाना बना रही थी. इसी दौरान कृष्णा ने बाहर जाने की बात कही. लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मां रोटी बनाकर बाहर निकली, तो सामने का मंजर देख उसके होश उड़ गए. कृष्णा कचहरी परिसर के भीतर फांसी के फंदे पर लटक रहा था.

युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और आनन-फानन में उसे फंदे से उतारकर महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया. अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर अमित राजपूत ने बताया कि परिजनों द्वारा लाए गए युवक को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया. अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में पुलिस को मेमो भेज दिया है.

युवक ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

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