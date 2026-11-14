लखनऊ में सपा दफ़्तर के बाहर लगा पोस्टर, रावण से की योगी सरकार की तुलना

लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ़्तर के सामने एक नया पोस्टर लगाया गया है, जो चर्चा में आ गया है. इस पोस्टर के जरिए सपा नेता ने माता सीता और रावण का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और भेष बदलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इस पोस्टर में एक तरफ़ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ भगवान राम और श्रीकृष्ण की तस्वीर भी लगाई गई है.

लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर भगवान राम और श्रीकृष्ण की तस्वीर के साथ ये बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है. ये पोस्टर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव एडवोकेट प्रवेश यादव ने लगवाई हैं. इस पोस्टर में बाईं और सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव की बड़ी तस्वीर है और दूसरी तरफ़ भगवान राम और कृष्ण की तस्वीर छपी है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नक्शा भी दिखाया गया है.

यूपी सरकार पर साधा निशाना

इस पोस्टर पर बड़े-बड़े शब्दों में रामायण में सीताहरण की घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. इस पर लिखा गया है कि 'रावण ने एक बार भेष बदला, सीता मां चली गई...और यहां यूपी में 10 साल से भेष बदलकर लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं.'

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यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी सियासी जंग के बीच ये पोस्टर सुर्खियों में आ गया है. इस पोस्टर के जरिए सपा के सॉफ्ट हिन्दुत्व को भी दिखाने की कोशिश की गई है. जिसकी बात अक्सर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करते आए हैं.

चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी सपा का एक पोस्टर काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें बीजेपी को खुली चुनौती दी गई थी. इस पोस्टर में सीएम योगी की बुलडोज़र नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि 'जो आए थे बुलडोज़र से, वो जाएंगे साइकिल से.. बुलडोजर वाली ज़ुल्मी हुकूमत के सामने आ डटी है जनता अपनी साइकिल के साथ.. इस घमंडी सत्ता के हर जुल्म के ख़िलाफ़ बदले की शुरुआत बदलापुर से..'



