हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में सुसाइड करने वाले शिक्षामित्र के घर पहुंचे अजय राय, सरकार से की ये बड़ी मांग

महोबा में सुसाइड करने वाले शिक्षामित्र के घर पहुंचे अजय राय, सरकार से की ये बड़ी मांग

Mahoba News: महोबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने SIR दबाव में शिक्षामित्र की मौत पर मुआवजे व जांच की मांग करते हुए सरकार पर हमला बोला है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Dec 2025 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय रविवार (7 दिसंबर) को महोबा पहुंचे. यहां उन्होंने एसआईआर अभियान में मृतक शिक्षामित्र के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में एसआईआर कार्य को पूरा कराने के बढ़ते दबाव को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. 

अजय राय एसआईआर कार्य में लगे शिक्षामित्र के आत्महत्या करने पर उसके परिवार से रविवार को मिलने महोबा पहुंचे थे. जहां अजय राय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की मनमानी व भारी दबाव के चलते प्रदेश में अब तक 13 कर्मियों की मौत हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक और दर्दनाक है.

चुनाव आयोग और सरकार इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार- अजय राय

अजय राय ने इस मामले में हुई मौतों पर कहा कि चुनाव आयोग और सरकार इस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है. देश की गिरती अर्थव्यवस्था सबके सामने न आए इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिलने दिया गया.

परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की रखी मांग

अजय राय ने महोबा के कबरई ब्लॉक के पवा गांव में एसआईआर कार्य में लगे शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया. पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की. 

अजय राय का कहना था कि जिस प्रकार सरकारी दबाव में कर्मियों को लगातार काम कराया जा रहा है. यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए कम से कम 7 से 8 महीने का समय निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि कर्मियों पर अनावश्यक तनाव और जानलेवा दबाव न बने.

सरकार पर खड़े किए कई सवाल

पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय राय ने सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात न कराना सरकार का फेलियर छुपाना बताया. 

उन्होंने कहा कि सरकार देश की गिरती अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मिलने से देश की गिरती अर्थव्यवस्था सामने आ जाती.

इंडिगो मामले पर क्या बोले अजय राय

एविएशन सेक्टर को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि इंडिगो एयरलाइंस को 64 प्रतिशत एकाधिकार देकर सरकार ने विमानन उद्योग को असंतुलित स्थिति में पहुंचा दिया है. इसका खामियाजा आम जनता और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है.

अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित, कर्मचारियों के हित और संवेदनाओं से पूरी तरह बेपरवाह है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एसआईआर प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मौतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा नहीं दिया गया, तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर होगी.

और पढ़ें
Published at : 07 Dec 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP NEWS Mahoba News CONGRESS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

बंगाल में धर्मयुद्ध..चुनावी से पहले बड़ा षड्यंत्र !
कलब अग्निकांड में 10 लोगों के शवों की हुई शिनाख्त
Parliament Update: संसद में वंदे मातरम पर होगी चर्चा, हंगामें के भी आसार | Breaking
Smriti-Palash: अब नहीं होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी, खिलाड़ी ने डाली इमोशनल पोस्ट
Goa Nightclub Fire: कलब में अग्निकांड को लेकर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
विश्व
'चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब', ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक तो भड़का जापान, एशिया में छिड़ेगी जंग?
'चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब', ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक तो भड़का जापान, एशिया में छिड़ेगी जंग?
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
जनरल नॉलेज
Eye Colour: क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
ट्रेंडिंग
Video: माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget