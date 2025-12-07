महोबा में सुसाइड करने वाले शिक्षामित्र के घर पहुंचे अजय राय, सरकार से की ये बड़ी मांग

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय रविवार (7 दिसंबर) को महोबा पहुंचे. यहां उन्होंने एसआईआर अभियान में मृतक शिक्षामित्र के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में एसआईआर कार्य को पूरा कराने के बढ़ते दबाव को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है.

अजय राय एसआईआर कार्य में लगे शिक्षामित्र के आत्महत्या करने पर उसके परिवार से रविवार को मिलने महोबा पहुंचे थे. जहां अजय राय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की मनमानी व भारी दबाव के चलते प्रदेश में अब तक 13 कर्मियों की मौत हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक और दर्दनाक है.

चुनाव आयोग और सरकार इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार- अजय राय

अजय राय ने इस मामले में हुई मौतों पर कहा कि चुनाव आयोग और सरकार इस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है. देश की गिरती अर्थव्यवस्था सबके सामने न आए इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिलने दिया गया.

परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की रखी मांग

अजय राय ने महोबा के कबरई ब्लॉक के पवा गांव में एसआईआर कार्य में लगे शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया. पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की.

अजय राय का कहना था कि जिस प्रकार सरकारी दबाव में कर्मियों को लगातार काम कराया जा रहा है. यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए कम से कम 7 से 8 महीने का समय निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि कर्मियों पर अनावश्यक तनाव और जानलेवा दबाव न बने.

सरकार पर खड़े किए कई सवाल

पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय राय ने सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात न कराना सरकार का फेलियर छुपाना बताया.

उन्होंने कहा कि सरकार देश की गिरती अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मिलने से देश की गिरती अर्थव्यवस्था सामने आ जाती.

इंडिगो मामले पर क्या बोले अजय राय

एविएशन सेक्टर को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि इंडिगो एयरलाइंस को 64 प्रतिशत एकाधिकार देकर सरकार ने विमानन उद्योग को असंतुलित स्थिति में पहुंचा दिया है. इसका खामियाजा आम जनता और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है.

अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित, कर्मचारियों के हित और संवेदनाओं से पूरी तरह बेपरवाह है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एसआईआर प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मौतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा नहीं दिया गया, तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर होगी.