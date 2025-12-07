डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा- 'बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो...'

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमांयू कबीर ने शनिवार (6 दिसंबर) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखी. इस मस्जिद की नींव रखने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए. विधायक ने फीता काटकर इस मस्जिद का शिलान्यास किया.

उनके इस कदम पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार (7 दिसंबर) को चेतावनी दी कि मुगल बादशाह बाबर के नाम पर किए गए किसी भी निर्माण का कड़ा विरोध किया जाएगा.

मस्जिद निर्माण कार्य पर क्या बोले केशव मौर्य?

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है. इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने का कोई विरोध नहीं है. अगर बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका विरोध होगा. उनका ये बयान अब सुर्खियों में आ गया है.

डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा. झांसी में एक समीक्षा बैठक में शामिल होने आए मौर्य ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, “बिहार में हुई करारी हार के बाद सपा प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वह मुंगेरीलाल जैसे सपने देखने लगे हैं.”

उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ सीट मिल गई थी, लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी. मौर्य ने कहा, “समाजवादी पार्टी का भविष्य तो अभी से अंधकारमय दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद ‘लाल टोपी’ और जालीदार टोपियां उत्तर प्रदेश से गायब हो गई हैं और अब सपा का तो सूर्यास्त होने वाला है.”

एसआईआर समीक्षा बैठक में शामिल हुए केशव मौर्य

इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक समीक्षा बैठक में भाग लिया. वहीं करीब में ही स्थित पीतांबरा पीठ दतिया में दर्शन उपरांत वह लखनऊ के लिए रवाना हो गए.