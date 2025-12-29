हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडघर में कैद पिता की मौत के बाद नौकरों ने बीमार बेटी को दीं यातनाएं, कंकाल बनी लड़की, दिल दहला देगी महोबा की कहानी

घर में कैद पिता की मौत के बाद नौकरों ने बीमार बेटी को दीं यातनाएं, कंकाल बनी लड़की, दिल दहला देगी महोबा की कहानी

Mahoba News: . रेलवे से सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर्ड 70 वर्षीय ओमप्रकाश सिंह राठौर और उनकी 27 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त पुत्री रश्मि को उनके ही घर में बंधक बनाकर रखा गया.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 29 Dec 2025 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में मानवता को तार-तार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां एक नौकर दंपति ने संपत्ति के लालच में रेलवे के रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक विक्षिप्त बेटी को 5 साल तक कैद में रखकर तिल-तिल मरने को मजबूर कर दिया. भूख और प्रताड़ना के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी हड्डियों का ढांचा मात्र बची है. जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा सभी के होश उड़ गए.

इसका खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग की मौत की खबर पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और स्थिति देख हंगामा खडा कर दिया. जिसके बाद बेटी को इलाज के लिए भिजवाया जा रहा अहै. परिजनों ने नौकर दम्पत्ति पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. आरोप है कि सम्पत्ति के लालच में पिता-बेटी को भूखा रखा गया.

क्या है पूरा मामला ?

शहर कोतवाली क्षेत्र की हिंद टायर गली में एक नौकर दंपत्ति  की क्रूरता ने मानवता की सारी हदें पार कर दीं. रेलवे से सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर्ड 70 वर्षीय ओमप्रकाश सिंह राठौर और उनकी 27 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त पुत्री रश्मि को उनके ही घर में बंधक बनाकर रखा गया, जिसके चलते उचित खान-पान और इलाज के अभाव में ओमप्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक के भाई अमर सिंह के ने बताया कि 2016 में पत्नी की मृत्यु के बाद ओमप्रकाश अपनी बेटी के साथ अलग मकान में रहने चले गए थे. वहां उन्होंने चरखारी निवासी रामप्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी रामदेवी को देखभाल के लिए रखा था.

आरोप है कि नौकर दंपति ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और पिता-पुत्री को नीचे के कमरों में कैद कर दिया. खुद ऊपर के कमरों में ऐशो-आराम से रहने वाले इस दंपति ने बुजुर्ग और उनकी बेटी को दाने-दाने के लिए तरसा दिया. जब भी परिजन मिलने आते, नौकर बहाने बनाकर उन्हें लौटा देता था कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं.

ओमप्रकाश की मौत की खबर पर पहुंचे परिजन

सोमवार को जब ओमप्रकाश की मौत की खबर मिली और परिजन घर पहुंचे, तो वहां का नजारा देख उनकी चीख निकल गई. ओमप्रकाश का शरीर पूरी तरह सूख चुका था और उनकी बेटी रश्मि एक अंधेरे कमरे में नग्न अवस्था में मिली. भूख के कारण 27 साल की युवती किसी 80 साल की बुढ़िया जैसी नजर आ रही थी. शरीर में मांस का नामोनिशान नहीं था, केवल हड्डियों का ढांचा शेष बचा था, जिसमें सिर्फ सांसे चल रही है. परिजनों का आरोप है कि नौकर ने मकान और बैंक बैलेंस के लालच में सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया. 

पुलिस ने शुरू की जांच

अस्पताल में डॉक्टरों ने ओमप्रकाश को मृत घोषित कर दिया. जबकि बेटी को उचित इलाज की सलाह दी गयी है. ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके.  घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कभी सूट-टाई पहनकर शान से रहने वाले रेलकर्मी की ऐसी दुर्गति देख पड़ोसी भी स्तब्ध हैं. फिलहाल, परिजन बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
Advertisement

वीडियोज

2025 के सबसे पॉपुलर Web Series: The Bads of Bollywood, Dupahiya, Black Warrant
2025 में जन्मे bollywood के नन्हे चमकते सितारे: Katrina-Vicky, Kiara-Sidharth, Parineeti-Raghav, Bharti-Haarsh
Mannat:🤷‍♀️करीब आकर भी रहे गए दूर, Mannat-Vikrant की अधूरी कहानी पर Suspense बरकरार #sbs
Health Insurance है लेकिन काम का नहीं? | Policy Review क्यों ज़रूरी है| Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
जनरल नॉलेज
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
Video: जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
शिक्षा
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget