महोबा में फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप लगाकर सपा ने किया प्रदर्शन, EC के खिलाफ की नारेबाजी

महोबा में फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप लगाकर सपा ने किया प्रदर्शन, EC के खिलाफ की नारेबाजी

Mahoba SP Protest: सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. सपा नेताओं ने कहा, 'फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर खासतौर पर अल्पसंख्यक और समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं.'

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Feb 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

महोबा में सोमवार को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव आयोग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष शोभा लाल यादव के नेतृत्व में सपाई सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा.

सपा का आरोप है कि सत्ता पक्ष के नेता बीएलओ पर दबाव बनाकर प्रत्येक बूथ पर समाजवादियों और खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. जिले के कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जहाँ एक ही समुदाय के अधिकतर मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है.

फॉर्म-7 पर तत्काल रोक लगाने की मांग

ज्ञापन में कहा गया कि जब SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो फिर फॉर्म-7 क्यों भरवाए जा रहे हैं. सपा ने मांग की कि केवल फॉर्म-6 का ही उपयोग किया जाए, फॉर्म-7 पर तत्काल रोक लगे, अब तक लिए गए सभी फॉर्म-7 की जांच कर उन्हें निरस्त किया जाए और झूठी जानकारी देकर नाम कटवाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए.

'कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेगी सपा'

जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव ने कहा कि वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन भाजपा से जुड़े लोग फर्जी तरीके से फॉर्म-7 भरवाकर बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो सपा बड़ा आंदोलन करेगी.

'फॉर्म-7 का इस्तेमाल कर साजिशन काटे जा रहे नाम'

वहीं, युवा नेता सनत राजपूत ने कहा कि लोकतंत्र में वोट की चोरी के नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं. फॉर्म-7 का इस्तेमाल गलत वोट हटाने के लिए होता है, लेकिन अब इसका अनैतिक उपयोग कर साजिशन नाम काटे जा रहे हैं. सपा नेताओं ने चुनाव आयोग से निष्पक्षता बरतने और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने की मांग की.

Published at : 09 Feb 2026 10:08 PM (IST)
Mahoba News UP News SAMAJWADI PARTY
