Mahoba News: शादी से लौट रहीं 5 महिलाओं को पिकअप ने रौंदा, 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के महोबा में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं. शादी समारोह से खाना बनाकर घर लौट रही पांच महिलाओं को एक तेज रफ्तार पिकअप ने बेरहमी से रौंद डाला. इस दर्दनाक हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि सास-बहु घायल हैं. पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है,लेकिन इलाके में मातम पसरा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात जो मंजर देखने को मिला, उसने हर किसी का दिल दहला दिया. शहर कोतवाली क्षेत्र के भटीपुरा में एआरटीओ ऑफिस के पास एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार पिकअप मौत बनकर आई. हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे महिलाएं शांति से पैदल सड़क किनारे जा रही थीं और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया.

मजदूरी कर चलातीं हैं परिवार

जानकारी के मुताबिक, ये सभी महिलाएं मेहनत-मजदूरी कर अपना घर चलाती थीं. शहर के होटल मीरा पैलेस में एक शादी समारोह में खाना बनाने का काम निपटाकर ये महिलाएं देर रात पैदल अपने घर लौट रही थीं. उन्हें क्या पता था कि घर पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा. हादसे में 40 वर्षीय श्यामरानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गीता और पूर्व सभासद भागवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

तुलसा हायर सेंटर रेफर

हादसे के बाद सड़क पर हर तरफ खून और चीख-पुकार मची थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल 65 वर्षीय तुलसा की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें झांसी हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि उनकी बहू राजकुमारी का इलाज महोबा में ही चल रहा है. पिकअप चालक वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर हमीरपुर के मौदहा से गिरफ्तार कर लिया है.

विधायक ने परिजनों को मदद का दिया आश्वासन

घटना की जानकारी मिलते ही सदर विधायक राकेश गोस्वामी जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है.