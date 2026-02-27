महोबा में चला सरकारी बुलडोजर, पहाड़ की सरकारी जमीन पर बना अवैध मकान ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर अवैध कब्जे पर गरजा. शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर इलाके में पहाड़ की सरकारी जमीन पर किए गए पक्के निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया. यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई. एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडेय की मौजूदगी में नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची.

भू-माफिया पर प्रशासन की सख्ती

बताया जा रहा है कि जहांगीर पुत्र अब्बास ने नगर पालिका सीमा के भीतर पहाड़ की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था. पहले उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे नोटिस भी दिया गया.

प्रशासन ने सुनवाई का पूरा मौका दिया, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

मौके पर मचा हड़कंप

जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा, इलाके में अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन की सख्ती देखते हुए परिजनों ने घर के अंदर रखा सामान खुद ही बाहर निकालना शुरू कर दिया. सामान खाली होते ही बुलडोजर ने कुछ ही देर में पूरे पक्के निर्माण को ढहा दिया. इसके बाद जमीन को दोबारा नगर पालिका के कब्जे में ले लिया गया.

‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश

एसडीएम शिव ध्यान पांडेय ने साफ कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है. उन्होंने बताया कि जिले में सरकारी जमीन, पहाड़ और तालाबों पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है. जहां भी अतिक्रमण मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी.

योगी सरकार के ‘जीरो टॉलरेंस’ अभियान के तहत चल रही इस मुहिम से भू-माफियाओं में हड़कंप है. वहीं आम लोग प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे.