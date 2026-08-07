यूपी में नोएडा से वाराणसी तक छाए बादल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में तीन दिन झमाझम बारिश के बाद अब मानसून की रफ़्तार कम हो गई है. हालांकि प्रदेश में अब भी रह-रहकर बारिश का सिलसिला बना हुआ है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 12 मई तक बादलों की आवाजाही बनी रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी. कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना बनी हुई हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी संभाग में आज 7 अगस्त को अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है जबकि पूर्वांचल के कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. ख़ासतौर से मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

नोएडा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से आंशिक तौर पर बादल छाएं हैं. यहां कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं लेकिन, कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी गई है. दोपहर के बाद मौसम साफ होने लगेगा. लखनऊ में आज अघिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा. जबकि नोएडा, गाजियाबाद में सुबह से घने बादल छाए हैं. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबादी का दौर भी जारी है. आज दिनभर यहां रह-रहकर बारिश होती रहेगी.

यूपी के 18 जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज यूपी के 18 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट दिया है. नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर और वाराणसी में आज अनेक जगहों पर बारिश होगी. इन जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगीं.

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गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर, फ़तेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, जालौन, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर में आज कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान हैं. इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी आज कहीं-कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा. लेकिन, कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

बारिश की वजह से बढ़े हादसे

प्रदेश में मानसून की बारिश कई जगहों पर आफ़त बनकर भी टूटी है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की वजह से कई हादसे हुए, जिनमें 15 लोगों की जान चली गई. वहीं प्रतापगढ़ में बारिश की वजह से पुराना जर्जर मकान ढह गया, जिसके चलते एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई.

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