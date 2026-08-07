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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, इन 6 लोगों की कर दी छुट्टी!

यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, इन 6 लोगों की कर दी छुट्टी!

UP Congress News: यूपी में पार्टी ने 6 नए AICC सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं. वहीं पार्टी ने सेवा दे चुके 6 लोगों की छुट्टी कर दी है. पार्टी के इस फैसले को यूपी चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Aug 2026 07:07 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है. पार्टी ने 6 नए AICC सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने तुरंत प्रभाव से कई पार्टी पदाधिकारियों को AICC सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की है, जो उत्तर प्रदेश के AICC इंचार्ज से जुड़े होंगे. 

वहीं कांग्रेस ने सेवा दे चुके 6 लोगों की छुट्टी कर दी है. पार्टी के इस फैसले को यूपी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है. कांग्रेस लगातार चुनाव से पहले संगठनात्मक स्तर पर कई अहम बदलाव करने में जुटी हुई है. उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है.

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इन 6 लोगों को बनाया AICC सेक्रेटरी

पार्टी द्वारा 6 नए लोगों को AICC सेक्रेटरी बनाया गया है. इसमें अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान का नाम शामिल है. पार्टी ने इन्हें AICC इंचार्ज के रूप में भी जोड़ा है. पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यह नियुक्तियां की हैं.

इन 6 लोगों सेक्रेटरी के पद से हुई छुट्टी

एक तरफ कांग्रेस ने 6 सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं तो वहीं दूसरी तरफ 6 सचिवों की छुट्टी भी की है. इनमें धीरज गुर्जर, निलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम का नाम शामिल है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश AICC प्रभारी से जुड़े सभी निवर्तमान एआईसीसी सचिवों के योगदान की सराहना करती है. पार्टी ने तत्काल प्रभाव से यह बदलाव लागू करने के निर्देश दिए हैं. 

कांग्रेस ने उत्तराखंड कार्यकारिणी का किया विस्तार

कांग्रेस ने उत्तराखंड में पार्टी की कार्यकारिणी, घोषणा पत्र, अनुशासन, एसआईआर और चार्जशीट समिति का गठन कर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार नई कार्यकारिणी में गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गुरदीप सिंह सप्पल, मदन सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह राणा, खुशाल सिंह अधिकारी, रवि बहादुर को शामिल किया है.

इनके अलावा अनुपमा रावत, सुतनीत हृदयेश, वीरेंद्र सिंह जाटी, लखपत सिंह बुटोला, गोविंद सिंह कुंजवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, शूरवीर सिंह सजवाण, मंत्री प्रसाद नैथानी, नवप्रभात, प्रदीप टम्टा, महेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र रावत, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी, रणजीत रावत, जीत राम, संजीव आर्य, अर्येंद्र शर्मा, सरोजनी कैंतुरा, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, करन माहरा, डॉ. हरक सिंह रावत, भुवन चंद्र कापड़ी, तिलक राज बेहड़, मयूख महार, ममता राकेश, हरीश सिंह धामी, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, विक्रम सिंह नेगी, आदेश सिंह चौहान को शामिल किया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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