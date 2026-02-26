BJP ने अयोध्या, शामली, बागपत सहित 11 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की, जाति भी बताई
UP BJP District Presidents: यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने राज्य के 11 जिलों के अध्यक्षों के नामों पर मुहर लगा दी है. नेताओं के नाम के आगे उनकी जाति भी बताई गई है.
यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने यूपी के 11 जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा शुक्रवार (26 फरवरी) को की. इनमें पश्चिमी यूपी के चार, ब्रज का एक, अवध के चार, काशी और गोरखपुर का एक-एक जिला शामिल है. सीएम योगी का गृहजिला गोरखपुर है. रामजी लाल कश्यप को शामली, उदय गिरी गोस्वामी को अमरोहा, अजीत सिंह राणा को सहारनपुर और नीरज शर्मा को बागपत का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
राधे श्याम त्यागी को अयोध्या जिला की कमान
गोकुल प्रसाद मौर्य को पीलीभीत की जिम्मेदारी दी गई है. अवध में अरविंद गुप्ता को लखीमपुर और इकबाल बहादुर तिवारी को गोंडा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. राधे श्याम त्यागी को अयोध्या जिला और कमलेश श्रीवास्तव को अयोध्या महानगर की कमान दी गई है. काशी में मीरजापुर के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज और गोरखपुर के सिद्धार्थनगर जिले की कमान दीपक मौर्य को सौंपी गई है.
प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary द्वारा निम्न जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाती है... pic.twitter.com/M7vgwXzhz0— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) February 26, 2026
किस जाति से कितनी नियुक्ति?
जिला अध्यक्ष की घोषणा में नेताओं की जाति भी बताई गई है. एक कश्यप, तीन ब्राह्मण, एक ठाकुर, दो मौर्य, एक कायस्थ, एक वैश्व और दो पासी हैं.
अगले साल चुनाव, अभी से तैयारी
बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन अभी से राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. यूपी बीजेपी की ये ताजा नियुक्ति इसी दिशा में किया गया है. बीजेपी की नजर राज्य में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना है. यूपी में कुल 75 जिले हैं. 14 जिलों के लिए अध्यक्षों के नाम की घोषणा होनी थी. इनमें से 11 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई. होली के बाद यूपी बीजेपी में संगठन के स्तर पर और भी ऐलान होने हैं.
