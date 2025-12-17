महोबा: PM फसल बीमा घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 4 गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: PM फसल बीमा घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 4 गिरफ्तार

Mahoba News: इफ़को टोकियो शाखा के तत्कालीन प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी सहित सीएचसी संचालक ब्रज गोपाल अरजरिया, श्यामलाल सेन और अरविंद यादव की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस की कार्रवाई से हड़कम्प मचा हुआ है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 17 Dec 2025 10:28 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कार्रवाई समाने आई है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में इफको टोकियो के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित चार आरोपी है. जो एफआईआर के बाद से फरार थे. आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पीएम फसल बीमा योजना का अनुचित लाभ उठाया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. किसान संगठनों में आक्रोश था और लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 338 और 336(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस कार्रवाई से कई महीनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जय जवान जय किसान यूनियन के सदस्यों ने राहत की सांस ली है. यूनियन ने पहले भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किया था.

ये चारों गिरफ्तार

दरअसल,पीएम फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अनुचित बीमा का लाभ उठाया गया. किसानों की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर जांच शुरू की और कई संदिग्धों की पहचान की. जिसमें अब तक आधा दर्जन से अधिक एफआईआर हो चुकी है जिसमें कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी क्रम में चरखारी थाना पुलिस ने गोरखा गांव के पास से इन चारों आरोपियों, इफ़को टोकियो शाखा के तत्कालीन प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी सहित सीएचसी संचालक ब्रज गोपाल अरजरिया, श्यामलाल सेन और अरविंद यादव की गिरफ्तारी हुई है.

पुलिस का दावा- बाकी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे

एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना लगातार जारी है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी. जय जवान जय किसान यूनियन के स्थानीय नेता इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा कि अब किसानों के साथ हुए अन्याय पर प्रशासन ने कदम उठाया है. यूनियन का कहना है कि इस कार्रवाई से भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा और किसानों का हित सुरक्षित रहेगा.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ सही तरीके से मिलने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.इस मामले में पुलिस कार्रवाई से धोखाधड़ी करने वालों में हड़कम्प मचा हुआ है.

Published at : 17 Dec 2025 10:27 PM (IST)
PM Fasal Bima Yojna UP NEWS Mahoba News
