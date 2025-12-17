एक्सप्लोरर
UP के पूर्व DGP प्रशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन नियुक्त
UP News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पूर्व डीजीपी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. सरकार की ओर से उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया गया.
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. प्रशांत को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का चेयरमैन बनाया गया है. रिटायरमेंट के बाद योगी सरकार ने उनको महत्वपूर्ण ओहदा सौंपा है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
