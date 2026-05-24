महोबा जिले के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. यहाँ के अतरारमाफ गांव के रहने वाले 20 वर्षीय बीए के छात्र की उर्मिल बांध (Urmil Dam) में डूबने से मौत हो गई. घटना के करीब 24 घंटे बाद छात्र का शव पानी की सतह पर तैरता हुआ मिला. पुलिस अब इस मामले में हादसे के साथ-साथ आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है.

मृतक की पहचान 20 वर्षीय वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो साईं इंटर कॉलेज में बीए का छात्र था. परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार (22 मई) की शाम को वीरेंद्र अचानक घर से निकला था. उसने फोन पर अपने परिवार को जानकारी दी थी कि वह उर्मिल बांध में नहाने जा रहा है. लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा और उसका फोन भी नहीं उठा, तो परेशान परिजनों ने अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी.

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NDRF का दिनभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई. शनिवार (23 मई) को NDRF की टीम ने पूरा दिन बांध के गहरे पानी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं लगा. आखिरकार, 24 घंटे बाद छात्र का शव खुद ही पानी की सतह पर उतराता हुआ मिल गया. शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक के मित्र चेतराम वर्मा ने बताया कि वीरेंद्र ने कभी किसी परेशानी या तनाव का जिक्र नहीं किया था.

हादसा या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

इलाके में इस बात की भी चर्चा है कि शायद छात्र ने किसी बात से आहत होकर बांध में छलांग लगाकर आत्महत्या की है. हालांकि, सदमे में होने के कारण पीड़ित परिवार अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए महोबा मुख्यालय भेज दिया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हादसे और आत्महत्या, दोनों पहलुओं से मामले की गहन तफ्तीश कर रही है.

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