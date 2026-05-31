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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में लापरवाही की इंतेहा, गले में सांप डालना पड़ा भारी; कोबरा ने युवक को काटा

महोबा में लापरवाही की इंतेहा, गले में सांप डालना पड़ा भारी; कोबरा ने युवक को काटा

Mahoba News In Hindi: महोबा से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, यहां एक युवक को गले में सांप डालना भारी पड़ा है. कोबरा सांप ने युवक को काट लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 07:50 PM (IST)
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महोबा में अंधविश्वास और लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक सपेरे ने युवक के गले में कोबरा सांप डाल दिया. सांप के काटने से युवक की हालत बिगड़ गई. मगर, हद तो तब हो गई जब परिजन इलाज के लिए मरीज के साथ-साथ सपेरे और उस जहरीले कोबरा सांप को भी महोबा जिला अस्पताल ले पहुंचे.

दरअसल, यह पूरा मामला महोबा जनपद की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ज्योराहा गांव का से जुड़ा है. गांव के रहने वाले 42 वर्षीय रामहेत साहू अपने घर पर थे, तभी वहां भूरानाथ नाम का एक सपेरा आया. वह अमूमन सांप दिखाकर लोगों से आटा, अनाज और पैसे मांगने का काम करता था.

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सेपेरे ने युवक के गले में डाला कोबरा सांप

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, सपेरे ने अचानक अपनी टोकरी से करिया कोबरा नाग निकाला और रामहेत के गले में लपेट दिया. अचानक गले पर रेंगते जहरीले सांप को देखकर रामहेत बुरी तरह घबरा गया. उसने डर के मारे जैसे ही सांप को हाथ से पकड़कर हटाने की कोशिश की, गुस्से में आए कोबरा ने उसके हाथ में डस लिया.

सपेरे और सांप के साथ युवक को अस्पताल ले गए परिजन

सांप के काटते ही रामहेत चीख पड़ा और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा. चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने तुरंत सपेरे को दबोच लिया. इसके बाद परिजन आनन-फानन में रामहेत को लेकर महोबा जिला अस्पताल भागे. डॉक्टरों को सांप की सही पहचान हो सके, इसलिए वो सपेरे और कोबरा नाग को भी साथ ले आए. हालांकि, आरोपी सपेरे भूरानाथ का दावा है कि पीड़ित ने खुद शौक में सांप को गले में डाला था. सपेरे ने यह भी कहा कि यह उसका पैतृक काम है और वह खुद झाड़-फूंक भी कर लेता है.

मरीज को दी गई एंटी-स्नेक वेनम

जिला अस्पताल के डॉक्टर अमित राजपूत ने बताया कि यह सीधे तौर पर स्नेक बाइट का गंभीर मामला है. परिजनों के कहने पर उन्होंने सांप को देखा, जो कि एक कोबरा था. फिलहाल मरीज को तुरंत एंटी-स्नेक वेनम और जरूरी दवाइयां देकर भर्ती कर लिया गया है. समय पर इलाज मिलने के कारण मरीज की हालत अब स्थिर बनी हुई है.

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Published at : 31 May 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News Mahoba Snake Bite
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