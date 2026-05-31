हापुड़ में युवक की अभद्र टिप्पणी पर बवाल, बाबा साहब की प्रतिमा के सामने कान पकड़कर मांगी माफी

यूपी के जनपद हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ तिराहा इलाके में एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई. बताया जा रहा है कि मेरठ तिराहा क्षेत्र में चाऊमीन का ठेला लगाने वाले एक युवक ने दूसरे समुदाय के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और मौके पर विवाद की स्थिति बन गई.

वीडियो में युवक ने बाबा साहब की प्रतिमा के सामने मांगी माफी

घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में युवक को महापुरुष बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठकर, कान पकड़कर और हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में वहां मौजूद लोग जय भीम के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया और लोगों से माफी मांगी.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत की. पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर माहौल को शांत कराया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए. समय रहते दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और समझौता हो गया, जिसके बाद विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया.

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मामले में दोनों पक्षों में बीच हुआ समझौता, मगर पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी. मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और वर्तमान में स्थिति पूरी तरह सामान्य है. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान यदि कोई नया तथ्य या आपत्तिजनक पहलू सामने आता है तो उसके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

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