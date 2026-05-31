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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: राजधानी गैरसैंण के लिए सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी, भारी बारिश में भी निकाली पदयात्रा

Dehradun News: राजधानी गैरसैंण के लिए सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी, भारी बारिश में भी निकाली पदयात्रा

Dehradun News In Hindi: आज स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने देहरादून में जन-जागरूकता पदयात्रा निकाली, जिसमें गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए आंदोलनकारी सड़को पर चलते रहे.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 31 May 2026 07:47 PM (IST)
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मौसम ने रुकावट डाली, आसमान से पानी बरसता रहा लेकिन गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने का सपना लिए सड़कों पर उतरे आंदोलनकारियों के पैर नहीं रुके. रविवार (31 मई) को स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने देहरादून में जन-जागरूकता पदयात्रा निकाली. भारी बारिश के बीच भी सैकड़ों की तादाद में युवा, महिलाएं और राज्य आंदोलन के पुराने सिपाही हाथों में बैनर थामे, नारे लगाते हुए सड़कों पर चलते रहे.

परेड ग्राउंड से राजपुर गांव तक, 20 किलोमीटर का सफर

पदयात्रा का पहला चरण रविवार सुबह ठीक नौ बजे परेड ग्राउंड से शुरू हुआ. समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद रतूड़ी के नेतृत्व में यह काफिला सर्वे चौक, नालापानी चौक, एकता विहार संघर्ष स्थल, आईटी पार्क मार्ग, कैनाल रोड और राजपुर रोड होते हुए राजपुर गांव तक पहुंचा. वहां से आंदोलनकारी शहर की ओर लौटे.

पदयात्रा का समापन घंटाघर के निकट उत्तराखंड आंदोलन के अग्रदूत स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा स्थल पर जनगीतों और आंदोलन की यादों के साथ होना था. पूरे रास्ते आंदोलनकारियों ने राहगीरों और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और गैरसैंण के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने की कोशिश की.

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84 दिन, एक धरना और कोई सुनवाई नहीं

यह आंदोलन कोई अचानक उठी लहर नहीं है. देहरादून के एकता विहार स्थित धरना स्थल पर पिछले 84 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है. हर दिन कोई न कोई कार्यकर्ता अनशन पर बैठता है, मांग दोहराता है लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया. इसी खामोशी से उकताकर समिति ने फैसला किया कि अब धरने की चारदीवारी तोड़कर आंदोलन को सीधे जनता के बीच ले जाया जाए.

'तमाम सरकारें इस मांग को वर्षों से टालती आई'

पदयात्रा में शामिल युवा आंदोलनकारी पार्थ ने बेबाकी से कहा कि गैरसैंण का मुद्दा महज एक प्रशासनिक सवाल नहीं, यह पहाड़ के लोगों की भावनाओं और उनके हक की बात है. उन्होंने कहा कि तमाम सरकारें इस मांग को वर्षों से टालती आई हैं और जब-जब आवाज उठी, उसे गंभीरता से नहीं लिया गया. पार्थ का कहना था  '84 दिनों से साथी एकता विहार में बैठे हैं, जब लगा कि आवाज अनसुनी हो रही है तो हमने जनता के बीच जाने का रास्ता चुना.'

'यह सिर्फ पदयात्रा नहीं, पहाड़ के स्वाभिमान की आवाज'

 समिति का कहना है कि यह पदयात्रा किसी दल या संगठन की नहीं, उत्तराखंड के उस सपने की है जो राज्य बनने के साथ ही लोगों ने देखा था. गैरसैंण को राजधानी बनाना पहाड़ की पहचान और राज्य आंदोलन के शहीदों के सपने से जुड़ा सवाल है. आंदोलनकारियों ने प्रदेशभर के युवाओं, महिलाओं और राज्य आंदोलन से जुड़े लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 31 May 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Gairsain News UTTARAKHAND NEWS
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