फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की यादव कॉलोनी में शनिवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एकतरफा प्यार और शादी का दबाव बनाने में नाकाम रहे एक सिरफिरे युवक ने अपनी रिश्ते की भाभी के डेढ़ वर्षीय मासूम बेटे आरव की जमीन पर पटक-पटक कर निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. अब डेढ़ साल के मासूम का हत्यारोपी एनकाउंटर के बाद अस्पताल में पानी-पानी चिल्ला रहा है.

जानकारी के अनुसार, जनपद इटावा के भमोरा हिमायूंपुर निवासी राजेंद्र सिंह अपनी नातिन रति (निवासी ग्राम बामई, सिरसागंज) के साथ शिकोहाबाद आए थे. रति की शादी बदायूं निवासी सुमित उर्फ प्रियंक के साथ हुई थी, पारिवारिक विवाद के कारण वह पिछले छह महीने से अपनी मां पिंकी देवी के साथ रह रही थी. शनिवार को रति अपनी मां की सहेली पुष्पा के घर यादव कॉलोनी आई हुई थी. तभी रति की फुफुआ सास का बेटा विराज पाठक उर्फ जितेंद्र पाठक (निवासी शेखूपुरा, बदायूं) वहाँ पहुंच गया.

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आरोपी बना रहा महिला पर शादी का दबाव

परिजनों के मुताबिक, आरोपी जितेंद्र काफी समय से रति पर शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसे रति ने ठुकरा दिया था. इसी रंजिश और एकतरफा प्रेम के पागलपन में आरोपी ने रति के डेढ़ साल के बेटे आरव को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर के बाहर गली में ले गया और वहाँ मासूम को सिर के बल जमीन पर पटक कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी के पैर में मारी गोली

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने आरोपी की घेराबंदी शुरू की. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जितेंद्र पाठक वारदात के बाद पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में बूढ़ा नहर के जंगलों में छिपा हुआ है. आरोपी जितेंद्र पाठक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.

पुलिस मामले में कर रही आगे की कार्रवाई

घायल आरोपी जितेंद्र पाठक को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जेल भेजा जाएगा. पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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