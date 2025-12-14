महोबा: अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप, परिजनों का हंगामा

उत्तर प्रदेश के महोबा में जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. दो दिन पहले जन्मे नवजात को हालत बिगड़ने पर एसएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया था. आरोप है कि इलाज के बाद जब डॉक्टरों ने बच्चे को परिजनों को सौंपा, तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. नवजात की मौत से गुस्साए परिजन अस्पताल परिसर में फूट-फूट कर रोते-बिलखते नजर आए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग की.

मामला कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के तेली पहाड़ी गांव निवासी 26 वर्षीय संतराम से जुड़ा है. संतराम की पत्नी रानी ने बीते बुधवार को महिला जिला अस्पताल में एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम महावीर रखा गया. परिजनों के अनुसार, जन्म के एक दिन बाद ही नवजात की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे एसएनसीयू वार्ड में मशीन के सहारे रखा. परिजनों का आरोप है कि इस दौरान नवजात का समुचित इलाज नहीं किया गया और डॉक्टरों ने जल्दबाजी में बच्चे को उन्हें सौंप दिया.

अस्पताल से ले जाते ही बिदगी हालत

नवजात को जैसे ही परिजन अपने साथ लेकर बाहर आए, कुछ ही समय में उसकी हालत और बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा. नवजात के पिता संतराम अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर रोते और गिड़गिड़ाते नजर आए. उन्होंने महिला जिला अस्पताल के डॉक्टरों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. संतराम ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते बच्चे को बेहतर इलाज और निगरानी मिलती, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई कर महोबा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की मांग की है.

CMO ने जांच के आदेश दिए

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. आशाराम ने जांच के आदेश दे दिए हैं. सीएमओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नवजात की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.