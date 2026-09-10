महोबा में मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला, तीजा-चालीसवां पर सामूहिक भोज बंद

उत्तर प्रदेश के महोबा में चरखारी कस्बा स्थित मोहल्ला मड़वासन में मुस्लिम समुदाय की एक अहम बैठक आयोजित हुई. मदरसा मुहम्मदिया अरबिया में हाफिज आबिद हुसैन की पहल पर बुलाई गई इस बैठक में तीजा और चालीसवां पर होने वाले आवामी खाने यानी सामूहिक मृत्यु भोज को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया.

सर्वसम्मति से तय हुआ कि इस दिन केवल फातिहा होगा. नियम तोड़ने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और हाफिज उनके घर फातिहा पढ़ने नहीं जाएंगे.

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फिजूलखर्च पर रोक लगाने की पहल

मोहल्ला मड़वासन में मुस्लिम समुदाय ने फिजूलखर्ची और सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है. कस्बे के मदरसा मुहम्मदिया अरबिया में बुधवार रात 10 बजे हाफिज आबिद हुसैन की पहल पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के काजी, हाफिज और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए.

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुस्लिम समाज में किसी भी व्यक्ति के इंतकाल के बाद तीजा और चालीसवां के मौके पर होने वाले आवामी खाने यानी सामूहिक मृत्यु भोज की प्रथा को पूरी तरह बंद किया जाएगा. फैसले के मुताबिक, तीजा और चालीसवां पर अब सिर्फ फातिहा का आयोजन होगा. बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि भोजन की व्यवस्था केवल घर के सदस्यों और दूर-दराज से आने वाले रिश्तेदारों के लिए ही रहेगी.

इसके अलावा जरूरतमंदों, बेवाओं और गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है. सामूहिक भोज पर होने वाले इस पैसे को किसी के इंतकाल के बाद खाने में उड़ाने के बजाय मस्जिद, मदरसे, ईदगाह या किसी गरीब-बेसहारा भाई-बहन की मदद में लगाने की सलाह दी गई, ताकि मरहूम को इसका असल सवाब मिल सके.

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

बैठक में सख्त हिदायत देते हुए यह भी तय हुआ कि यदि कोई व्यक्ति इस सामाजिक फैसले का उल्लंघन करता है और आवामी खाना करवाता है, तो नगर का कोई भी हाफिज उसके घर फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा. साथ ही समाज द्वारा उसका कड़ा सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। हालांकि, फातिहा के बाद तबर्रुक के तौर पर जर्दा बनाकर आवाम में बांटने की छूट दी गई है.

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