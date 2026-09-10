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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला, तीजा-चालीसवां पर सामूहिक भोज बंद

महोबा में मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला, तीजा-चालीसवां पर सामूहिक भोज बंद

महोबा में मुस्लिम समुदाय ने सामजिक कुरीतियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. जिसमें तीजा-चालीसवां में सामूहिक भोज पर रोक लगा दी गई है, इसका उल्लंघन करने वालों का बहिष्कार होगा.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 10 Sep 2026 02:54 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा में चरखारी कस्बा स्थित मोहल्ला मड़वासन में मुस्लिम समुदाय की एक अहम बैठक आयोजित हुई. मदरसा मुहम्मदिया अरबिया में हाफिज आबिद हुसैन की पहल पर बुलाई गई इस बैठक में तीजा और चालीसवां पर होने वाले आवामी खाने यानी सामूहिक मृत्यु भोज को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया.

सर्वसम्मति से तय हुआ कि इस दिन केवल फातिहा होगा. नियम तोड़ने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और हाफिज उनके घर फातिहा पढ़ने नहीं जाएंगे.

यह भी पढ़ें: कानपुर में बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड सिरप बांटने का आरोप, CMO ने बताया तथ्यहीन

फिजूलखर्च पर रोक लगाने की पहल 

मोहल्ला मड़वासन में मुस्लिम समुदाय ने फिजूलखर्ची और सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है. कस्बे के मदरसा मुहम्मदिया अरबिया में बुधवार रात 10 बजे हाफिज आबिद हुसैन की पहल पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के काजी, हाफिज और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए. 

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुस्लिम समाज में किसी भी व्यक्ति के इंतकाल के बाद तीजा और चालीसवां के मौके पर होने वाले आवामी खाने यानी सामूहिक मृत्यु भोज की प्रथा को पूरी तरह बंद किया जाएगा. फैसले के मुताबिक, तीजा और चालीसवां पर अब सिर्फ फातिहा का आयोजन होगा. बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि भोजन की व्यवस्था केवल घर के सदस्यों और दूर-दराज से आने वाले रिश्तेदारों के लिए ही रहेगी. 

इसके अलावा जरूरतमंदों, बेवाओं और गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है. सामूहिक भोज पर होने वाले इस पैसे को किसी के इंतकाल के बाद खाने में उड़ाने के बजाय मस्जिद, मदरसे, ईदगाह या किसी गरीब-बेसहारा भाई-बहन की मदद में लगाने की सलाह दी गई, ताकि मरहूम को इसका असल सवाब मिल सके.

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई 

बैठक में सख्त हिदायत देते हुए यह भी तय हुआ कि यदि कोई व्यक्ति इस सामाजिक फैसले का उल्लंघन करता है और आवामी खाना करवाता है, तो नगर का कोई भी हाफिज उसके घर फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा. साथ ही समाज द्वारा उसका कड़ा सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। हालांकि, फातिहा के बाद तबर्रुक के तौर पर जर्दा बनाकर आवाम में बांटने की छूट दी गई है.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर रैली पर RLD बनाम सपा: अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं आ पाए

Published at : 10 Sep 2026 02:54 PM (IST)
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