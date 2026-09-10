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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड सिरप बांटने का आरोप, CMO ने बताया तथ्यहीन

कानपुर में बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड सिरप बांटने का आरोप, CMO ने बताया तथ्यहीन

कानपुर में बाढ़ राहत कैंप में एक्सपायर्ड सिरप बांटने के मामले में सीएमओ ने खंडन करते हुए बताया कि जिस दवा का नाम लिया जा रहा है उसका वितरण हुआ ही नहीं. स्टॉक में भी उस दवा की उपलबध्ता नहीं है.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 10 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड सीरप बांटे जाने के आरोपों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन्द्रदेव सिंह ने तथ्यहीन बताया है. जांच के बाद सीएमओ ने स्पष्ट किया कि 02 सितंबर को आयोजित बाढ़ राहत कैम्प में ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथॉक्साज़ोल आईपी सीरप का वितरण नहीं किया गया था. उन्होंने संबंधित खबर का खंडन करते हुए विभागीय रिकॉर्ड और दवा के स्टॉक की स्थिति को आरोपों के विपरीत बताया.

रिकॉर्ड के मुताबिक उक्त सीरप वर्ष 2025 में ड्रग वेयरहाउस कानपुर नगर में प्राप्त हुआ था. इसके बाद मार्च 2025 तक सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीरप वितरित किया जा चुका था. वर्तमान में किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उक्त बैच की दवा उपलब्ध नहीं है.

जांच के दौरान बाढ़ राहत के लिए बनाए गए स्टॉक रजिस्टर को भी देखा गया. रजिस्टर में ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथॉक्साज़ोल आईपी सीरप की एक भी प्रविष्टि नहीं मिली. ऐसे में 02 सितंबर को बाढ़ कैंप में उक्त सीरप बांटे जाने की बात विभागीय रिकॉर्ड से पुष्ट नहीं होती है.

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एक्सपायर दवा का सीएमओ ने किया खंडन 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन्द्रदेव सिंह ने जांच के आधार पर कहा कि बाढ़ कैंप में उक्त सीरप का वितरण नहीं हुआ था और एक्सपायर्ड दवा बांटे जाने के आरोप तथ्यहीन हैं. उन्होंने संबंधित खबर का खंडन किया है। विभागीय रिकॉर्ड में दवा के वर्ष 2025 में प्राप्त होने और मार्च 2025 तक स्वास्थ्य केंद्रों को वितरित किए जाने का उल्लेख है.

कई बच्चों की बिगड़ी थी तबियत 

यहां बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप के दौरान ये आरोप लगाया गया था कि दवा पीने से कई बच्चों की तबियत बिगड़ी है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि बच्चों को जो सिरप दिया गया था वो एक्सपायर था, जिससे बच्चों की तबियत खराब हुई है. इसके बाद मामला जब तूल पकड़ा था तो सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही थी. लेकिन अब सीएमओ ने इसका खंडन कर दिया है.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 10 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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