महोबा में रिश्तों का कत्ल, सगे भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश तेज

उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां रविवार (21 दिसंबर 2025) की शाम सगे भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. इस निर्मम हत्या से गांव में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में हैं. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत गुगौरा गांव के रहने वाले गुलाब सिंह परिहार की उसके ही भतीजे ने गोली मार दी. मृतक के पुत्र शिवम सिंह परिहार और पुत्री ज्योति सिंह परिहार ने बताया कि शाम के समय उनके सगे चाचा वीरेंद्र सिंह खेत के बटाईदार देवीदीन पापा से मिलने उनके घर आए थे.

घटना में चाचा वीरेंद्र सिंह के शामिल होने का आरोप

इस दौरान आपसी बातचीत हुई थी. इसके लगभग एक घंटे बाद गुलाब सिंह खेत की ओर गए, जहां पहले से मौजूद उनके भतीजे मोनू सिंह ने उन्हें गोली मार दी. मृतक के पुत्र शिवम सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता को साजिश के तहत बुलाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें उनके चाचा वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं.

'आपराधिक प्रवृत्ति का आरोपी मोनू सिंह'

उन्होंने बताया कि मोनू सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसने बेधड़क होकर गोली चलाई. गोली लगने के बाद गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. कुछ ही देर में चाची का फोन आया कि जल्दी आओ, तुम्हारे पिता को गोली लगी है. घटना की सूचना मिलते ही कबरई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में गुलाब सिंह को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. शिशुपाल ने बताया कि पुलिस जब उन्हें लेकर आई, तब गुलाब सिंह की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि हत्या के पीछे की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. परिजन फिलहाल कारण नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की तलाश जारी है.