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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: पैरोल पर आए कैदी का खूनी खेल, पत्नी की त्रिशूल घोंपकर हत्या

महोबा: पैरोल पर आए कैदी का खूनी खेल, पत्नी की त्रिशूल घोंपकर हत्या

हत्या की वजह पत्नी पर जहरीला पदार्थ देने का शक बताई जा रही है. वारदात के बाद आरोपी ने खुद ही परिजनों की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 14 Sep 2026 08:03 PM (IST)
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महोबा में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला खौफनाक वारदात सामने आया है. पैरोल पर आए उम्रकैद की सजा काट रहे एक पति ने अपनी पत्नी की त्रिशूल से गोदकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद तीन घंटे तक शव के पास बैठा रहा. हत्या की वजह पत्नी पर जहरीला पदार्थ देने का शक बताई जा रही है. वारदात के बाद आरोपी ने खुद ही परिजनों की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.

महोबा जनपद का कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रगौलिया बुजुर्ग गांव सोमवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात से दहल उठा. यहां रिश्तों की मर्यादा उस वक्त तार-तार हो गई, जब 50 वर्षीय कल्लन रैकवार ने अपनी 48 वर्षीय पत्नी की त्रिशूल से ताबड़तोड़ वार कर जान ले ली. खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं, बल्कि सुबह होते ही परिजनों को इसकी जानकारी दी. हत्या के बाद खुद पत्नी किशोर के पास 3 घंटे तक बैठा रहा. 

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मौके पर पहुंचीं अपर पुलिस अधीक्षक

सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य संकलित किए, वहीं पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया. जांच में सामने आया कि आरोपी कल्लन रैकवार का आपराधिक इतिहास बेहद खौफनाक रहा है. 

वह मध्य प्रदेश की सतना जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था. वर्ष 2014 में उसने मध्य प्रदेश के नौगांव में अपनी ही 10 माह की मासूम नातिन की पत्थर से पटककर हत्या कर दी थी, जिसके जुर्म में 2017 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वह हर तीन महीने में पैरोल पर अपने घर आता था.

आरोपी को पत्नी पर था शक

परिवार और पुलिस के मुताबिक, आरोपी को अपनी पत्नी पर यह  शक था कि वह उसे खाने में कोई जहरीला या नशीला पदार्थ मिलाकर देती है. इसी मानसिक वहम और शक के चलते उसने रविवार-सोमवार की दरमियानी रात घर में रखे त्रिशूल से अपनी पत्नी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. 

मृतका के परिजनों ने बताया कि सुबह कल्लन ने खुद इस वारदात के बारे में उन्हें जानकारी दी.अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पीआरवी के माध्यम से सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 14 Sep 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News UP Police
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