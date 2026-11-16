ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी आदित्यनाथ ने किया जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ

CM योगी आदित्यनाथ ने किया जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. सीएम ने कहा सटीक जनगणना से ठोस कार्ययोजना बनेगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Nov 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. जनगणना से प्राप्त सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं की ठोस कार्ययोजना तैयार कर सकेगी. इससे प्रशासन को योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं. ऐसे में नई जनगणना के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का पता लगाना जरूरी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सीट शेयरिंग को लेकर सपा-कांग्रेस की कल होने वाली बैठक टली, जानें वजह
UP चुनाव: सीट शेयरिंग को लेकर सपा-कांग्रेस की कल होने वाली बैठक टली, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संवेदनहीन सरकारों ने मासूमों को मरने के लिए छोड़ा, हमने दिया बेहतर जीवन, बोले CM योगी
संवेदनहीन सरकारों ने मासूमों को मरने के लिए छोड़ा, हमने दिया बेहतर जीवन, बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुद्ध वंदना के समय बैठे रहे सपा MP नदवी, MLC लालजी प्रसाद निर्मल ने जताई आपत्ति
बुद्ध वंदना के समय बैठे रहे सपा MP नदवी, MLC लालजी प्रसाद निर्मल ने जताई आपत्ति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी के शहरी क्षेत्र में पकड़ा गया तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस
वाराणसी के शहरी क्षेत्र में पकड़ा गया तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस

मुजफ्फरनगर: बर्थडे पार्टी करने गए युवक का सड़क किनारे मिला शव, 4 दोस्तों पर हत्या का शक

सीएम योगी ने कहा कि जिसके पास सही आंकड़े होंगे, वह उतनी ही प्रभावी ढंग से अपनी योजनाएं बना और लागू कर सकेगा. उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है. भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है.

मुसहर समाज का उदाहरण देकर बताई सही आंकड़ों की अहमियत

मुख्यमंत्री ने जनगणना में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के छूटने को गंभीर विषय बताते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि समाज का यह सबसे विपन्न तबका लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा. उनके पास पक्के मकान तो दूर, झोपड़ी वाली जमीन का भी मालिकाना अधिकार नहीं था. कई परिवारों के पास राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं तक नहीं थीं. यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो वे पहले ही सरकारी योजनाओं के पात्र बन सकते थे.

सीएम ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना बनानी पड़ी और फिर उन्हें सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया गया. जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का अर्थ है कि वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है. इसी तरह कहीं तीन स्कूल होने और कहीं कई किलोमीटर तक स्कूल न होने जैसी स्थितियां भी सही आंकड़ों के अभाव का परिणाम हैं. जनगणना से विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का आकलन किया जा सकेगा.

'16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम'

सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी. जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से जुड़े 40 प्रश्न पूछे जाएंगे. 

सीएम ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी को देखते हुए यहां जनगणना की विशेष जिम्मेदारी है. इस महाअभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक समन्वय, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और आमजन की जागरूकता जरूरी है. जिलाधिकारी स्वयं अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे. प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस अभियान से जुड़ेंगे. सहायता के लिए हेल्पलाइन 1855 भी जारी की गई है.

किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों और दूरस्थ बस्तियों तक पहुंचने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर सही जानकारी जुटाना जरूरी है. किसी भी व्यक्ति को जनगणना से छूटना नहीं चाहिए. विशेष रूप से दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले व्यक्तियों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए. जनगणना केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय अभियान है. आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के महत्व के बारे में लोगों को समझाया जाए. 

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वगणना में अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराने में मदद करें तथा स्वगणना पूरी होने के बाद प्राप्त आईडी सुरक्षित रखें. उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि जनगणना में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी आने वाले दशक के लिए विकास की प्रभावी कार्ययोजना तैयार हो सकेगी. इस दौरान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी समेत कई नेता और अधिकारीगण मौजूद रहें.

UP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल

Published at : 16 Nov 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Census 2027 YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सीट शेयरिंग को लेकर सपा-कांग्रेस की कल होने वाली बैठक टली, जानें वजह
UP चुनाव: सीट शेयरिंग को लेकर सपा-कांग्रेस की कल होने वाली बैठक टली, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संवेदनहीन सरकारों ने मासूमों को मरने के लिए छोड़ा, हमने दिया बेहतर जीवन, बोले CM योगी
संवेदनहीन सरकारों ने मासूमों को मरने के लिए छोड़ा, हमने दिया बेहतर जीवन, बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुद्ध वंदना के समय बैठे रहे सपा MP नदवी, MLC लालजी प्रसाद निर्मल ने जताई आपत्ति
बुद्ध वंदना के समय बैठे रहे सपा MP नदवी, MLC लालजी प्रसाद निर्मल ने जताई आपत्ति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी के शहरी क्षेत्र में पकड़ा गया तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस
वाराणसी के शहरी क्षेत्र में पकड़ा गया तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: यूपी में सीट बंटवारे की रेस, 3 चेहरों की उलझन 1! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary | सीट बंटवारे पर सियासी बवाल पर सटीक विश्लेषण | BJP | Sanjay Nishad | Seedha Sawal
UP Election 2027: Congress ने सौंपी 181 सीटों की लिस्ट..Rahul की डिमांड मानेंगे Akhilesh Yadav?
UP Election 2027 | 181 सीटें देंगे या गठबंधन में बड़ा भाई बनेंगे? | Rahul Gandhi | Maha Dangal
UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
'शायद जिंदा न लौट सकूं...', इमरान खान का फिर छलका दर्द, जजों को लिखा ओपन लेटर, की ये मांग
पंजाब
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल? बोले- 'एक बार...'
विश्व
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
PM मोदी को संस्कृत श्लोक सुनाते दिखे फिलीपींस के बच्चे, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो
क्रिकेट
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
PAK से फाइनल जीतकर बागेश्वर धाम पहुंचे आर्यवीर, पिता सहवाग और भाई भी साथ
बॉलीवुड
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
जनवरी 2027 में बॉक्स ऑफिस पर तबाही, 'महाकाली'-'गोलमाल 5' समेत 6 फिल्मों का महा-क्लैश
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
ऑटो
Upcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
हेल्थ
Teenage Pregnancy in Jharkhand: झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
झारखंड में क्यों बढ़ी टीनएज प्रेग्नेंसी, शहरों के मुकाबले गांव आगे क्यों?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget