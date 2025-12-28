हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में किसान को डसने वाले नाग-नागिन को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, डॉक्टर भी रह गए हैरान

महोबा में किसान को डसने वाले नाग-नागिन को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, डॉक्टर भी रह गए हैरान

UP News: महोबा में खेत में सिंचाई के दौरान किसान को नाग-नागिन ने डस लिया. परिजन इलाज के लिए किसान के साथ मरे हुए सांपों को भी जिला अस्पताल ले पहुंचे.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 28 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

महोबा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक किसान को नाग-नागिन के जोड़े ने डस लिया. घटना खेत में सिंचाई के दौरान हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. किसान को अस्पताल ले जाते समय परिजन मरे हुए नाग-नागिन को भी साथ लेकर पहुंचे.

यह घटना अजनर थाना क्षेत्र के अरघट मऊ गांव की है. 35 वर्षीय किसान नरेंद्र चतुर्वेदी कड़ाके की ठंड के बीच अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे. इसी दौरान उनका पैर घास में छिपे जहरीले काले नाग-नागिन के जोड़े पर पड़ गया. तभी अचानक सांपों ने एक-एक कर नरेंद्र के पैर पर डस लिया. जहरीले डसने के बाद नरेंद्र वहीं जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे.

ग्रामीणों ने मार डाले सांप

घटना देख आसपास मौजूद किसान और परिजन घबरा गए. आनन-फानन में सभी ने लाठी-डंडों से नाग-नागिन को मार डाला. इसके बाद गंभीर हालत में नरेंद्र को लेकर तुरंत जिला अस्पताल की ओर रवाना हुए. लेकिन साथ ही उन्होंने मरे हुए सांपों के जोड़े को भी अपने साथ रख लिया.

जब परिजन किसान को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और मरे हुए नाग-नागिन को डॉक्टरों के सामने रखा, तो वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ और अन्य तीमारदार हैरान रह गए. अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई लोगों ने इसे अंधविश्वास बताया, तो कुछ ने इसे जागरूकता से जोड़ा.

किसान के भाई अजय चतुर्वेदी ने बताया कि सांपों को अस्पताल लाने के पीछे उनका मकसद अंधविश्वास नहीं था. उनका कहना है कि वे चाहते थे डॉक्टर यह जान सकें कि किस प्रजाति के सांप ने काटा है, ताकि सही एंटी-वेनम देकर इलाज किया जा सके. परिजनों का मानना था कि इससे किसान की जान बचाने में मदद मिल सकती है.

डॉक्टरों ने परिजनों को समझाया कि इलाज में सांप को लाना जरूरी नहीं होता, बल्कि लक्षणों के आधार पर एंटी-वेनम दिया जाता है. फिलहाल नरेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें निगरानी में रखा गया है.

और पढ़ें
Published at : 28 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
टेलीविजन
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Unnao Case: High Court के फैसले के खिलाफ पीड़िता का बड़ा एलान, आज Jantar- Mantar पर धरना...
BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए BJP और Shiv Sena के बीच समझौता | BMC Election
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बद से बदतर, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल | AQI | BJP
Top News: अभी की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
टेलीविजन
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
नागिन 7 में ये एक्ट्रेस बनेगी इच्छाधारी ड्रैगन, प्रियंका चाहर चौधरी की जिंदगी में मचाएगी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
Home Tips
सर्दी के कपड़ों पर रोएं से हैं परेशान, इन टिप्स की मदद से हमेशा नए जैसे रहेंगे आपके गर्म कपड़े
सर्दी के कपड़ों पर रोएं से हैं परेशान, इन टिप्स की मदद से हमेशा नए जैसे रहेंगे आपके गर्म कपड़े
शिक्षा
UPSC Success Story: गरीबी नहीं बनी बाधा, मेहनत बनी पहचान; पढ़ें उमेश गणपत का दूध बेचने से IPS बनने तक का सफर
गरीबी नहीं बनी बाधा, मेहनत बनी पहचान; पढ़ें उमेश गणपत का दूध बेचने से IPS बनने तक का सफर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget