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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में दाल मिल में भीषण आग, चना और ऑयल टैंक जलने से मचा हड़कंप; लाखों के नुकसान की आशंका

महोबा में दाल मिल में भीषण आग, चना और ऑयल टैंक जलने से मचा हड़कंप; लाखों के नुकसान की आशंका

Mahoba News In HIndi: दमकल विभाग ने आग लगने के कारणों पर जांच शुरू कर दी है. इस दौरान पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा. हादसा रात में होने से कोई जनहानि नहीं हुई.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 13 May 2026 01:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा शहर में मोहल्ला समदनगर  स्थित एकता दाल मिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया.देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मिल में रखा भारी मात्रा में चना जल गया और ऑयल टैंक में आग फैलती चली गई.सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

दमकल विभाग ने आग लगने के कारणों पर जांच शुरू कर दी है. इस दौरान पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा. हादसा रात में होने से कोई जनहानि नहीं हुई.आग से हुए नुकसान एक से दो दिन में हो पाएगा.

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घटना के वक्त बंद थी मिल 

महोबा के समदनगर मोहल्ले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यहां स्थित एकता दाल मिल के भीतर से आग की उंची लपटें उठने लगीं.घटना के वक्त मिल बंद हो चुकी थी और लेबर अपने घरों को जा चुकी थी.केवल एक मिस्त्री मिल में मौजूद था, जिसने सबसे पहले चिंगारियां उठती देखीं.लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग ने मिल में रखे चने के ढेर और बोरों को अपनी चपेट में ले लिया. ग ने तब और भी विकराल रूप ले लिया जब वह मिल के भीतर रखे ऑयल टैंक तक पहुँच गई.

टैंक में आग लगते ही लपटें इतनी उंची उठीं कि आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए.स्थानीय निवासी तुरंत घरों से बाहर निकले और हाथों में बाल्टी-बर्तन लेकर अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए.

दमकल ने बमुश्किल आग पर काबू पाया 

घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग हरकत में आया.दमकल की दो बड़ी और एक छोटी गाड़ी मौके पर भेजी गई.पहली यूनिट को आग की तीव्रता के कारण काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में पहुंची दो अन्य यूनिट्स की मदद से करीब आधे घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.दमकल विभाग ने समय रहते कूलिंग प्रक्रिया शुरू की, जिससे आग को पास के मकानों में फैलने से रोक लिया गया.मिल मालिक भूपेंद्र साहू ने बताया कि वह एक शादी समारोह से लौटे ही थे कि उन्हें मिस्त्री ने हादसे की सूचना दी.शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

अग्निशमन अधिकारी महेंद्र सिंह के मुताबिक, रात 9:55 पर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल ऑपरेशन शुरू किया गया.फिलहाल आग बुझ चुकी है,  नुकसान कितना हुआ है, इसका सटीक आंकलन सुबह सर्वे के बाद ही हो पाएगा.

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Published at : 13 May 2026 01:25 PM (IST)
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UP NEWS Mahoba News Dal Mill
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