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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपत्नी अपर्णा यादव के साथ कैसे थे प्रतीक यादव के रिश्ते? सौतेले भाई अखिलेश यादव से भी ऐसा संबंध

पत्नी अपर्णा यादव के साथ कैसे थे प्रतीक यादव के रिश्ते? सौतेले भाई अखिलेश यादव से भी ऐसा संबंध

Prateek Yadav Death: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का महज 38 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी क़यास लगने शुरू हो गए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 13 May 2026 12:07 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है. 38 साल की उम्र में अचानक हुई उनकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. आख़िर प्रतीक यादव कौन थे और परिवार के सदस्यों से उनका कैसा रिश्ता था. 

प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे और सपा मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई थे. उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी वो राजनीति से बहुत दूर रहते थे और अपने व्यवसाय में ही व्यस्त रहते थे.

फिटनेस को लेकर जुनूनी थे प्रतीक यादव

लखनऊ में उनका एक प्रीमियम जिम 'द फिटनेस प्लैनेट' भी है, जिसमें काफी नामी गिरामी लोग इसके सदस्य थे. प्रतीक यादव खुद भी अपनी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफी जुनूनी थे और जिम ट्रेनर भी थे. वो सोशल मीडिया पर फिटनेस के वीडियो भी अक्सर शेयर करते थे और लोगों को अपनी सेहत को लेकर जागरुक रहने का संदेश देते थे. 

प्रतीक यादव अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे हैं. प्रतीक यादव ने कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपर्णा यादव से साल 2012 में लव मैरिज की थी. दोनों की दो बेटियां हैं. अपर्णा यादव बीजेपी की नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. अपर्णा अक्सर सियासी कामों को लेकर सार्वजनिक मंच पर दिखाई देती थी लेकिन प्रतीक कभी उनके साथ नहीं दिखे. 

पत्नी अपर्णा यादव के साथ ऐसा था रिश्ता

बीते दिनों प्रतीक यादव का पत्नी के साथ मन-मुटाव की चर्चाएं काफी तेज हो गईं थी. जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपर्णा से जल्द ही तलाक़ लेने का दावा किया था. उन्होंने अपर्णा को परिवार को तोड़ने वाला बताया. हालांकि इस मुद्दे पर अपर्णा ने चुप्पी साधे रखी थी, जिसके बाद दोनों की एक साथ ख़ुशहाल परिवार की तरह तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद सबकुछ ठीकठाक दिखने लगा था. 

सौतेले भाई अखिलेश यादव से संबंध 

प्रतीक यादव और अखिलेश यादव दोनों सौतेले भाई थे लेकिन, दोनों के बीच कभी रिश्तों में अनबन को लेकर ऐसी कोई खबरें सामने नहीं है. दोनों की ओर से ही भाईयों के रिश्तों को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं देखने को मिली. परिवार के तमाम कार्यक्रमों में प्रतीक और अखिलेश यादव दोनों साथ शामिल होते थे, प्रतीक छोटे भाई की तरह सपा मुखिया के पैर भी छूते थे. प्रतीक का घर लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास से थोड़ी ही दूरी पर है.  

अपर्णा यादव कहां हैं? पति प्रतीक यादव के निधन के बीच उठ रहे ये सवाल, सामने आई ये जानकारी

प्रतीक यादव सैफई परिवार के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और परिवार के अन्य सदस्यों के भी संपर्क में रहते थे, हालांकि परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उनकी काफी कम ही तस्वीरें देखने को मिलती है. परिवार के लोगों का कहना है कि प्रतीक यादव बचपन से ही काफी हँसमुख और अच्छे स्वभाव का लड़का था. परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहता था. हालांकि प्रतीक यादव अपनी पत्नी पर परिवार को तोड़ने का आरोप लगा चुके हैं. 

Prateek Yadav Death News LIVE: प्रतीक यादव का निधन, अखिलेश यादव ने बताया- कारोबार में नुकसान से दुखी थे छोटे भाई

Published at : 13 May 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Aparna Yadav Prateek Yadav Akhilesh Yadav Prateek Yadav Death
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