यूपी बीजेपी चीफ के नाम का 14 दिसंबर को होगा ऐलान, रेस में कौन कौन नेता?

उत्तर प्रदेश भरतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा इसका अधिकारिक ऐलान अब 14 दिसंबर को होगा. यह जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और संगठन चुनाव अधिकारी डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने गुरूवार को दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 13 दिसंबर को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नामांकन होंगे. केन्द्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन पत्र लिए जाएंगे. जबकि प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान केंद्रीय मंत्री और चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल करेंगे.

एक साल से अधिक समय से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर संशय जारी था. मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो चुका है. इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई दावेदारों के नाम हैं. जिनमें पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, रमाशंकर कठेरिया के नामों पर चर्चा जारी है. अब अंतिम मुहर 14 दिसंबर को लग जाएगी.

इस प्रक्रिया से होगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन चुनाव अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु 13 दिसंबर को दोपहर 1:00 बजे से 02बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र लिया जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु केंद्रीय चुनाव अधिकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 14 दिसंबर को चुनाव की प्रकिया पूर्ण कर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा.

14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चेहरे से हटेगा पर्दा

प्रदेश अध्यक्ष की रेस में समीकरणों के लिहाज से कई नाम पिछले कई महीनों से चर्चा में हैं. माना जा रहा है कि सरकार और संगठन में सभी जातीय और क्षेत्रीय समनवय को ध्यान रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी होगी. पिछले दिनों साध्वी निरंजन ज्योति की अमित शाह से मुलाक़ात के बाद अटकलें और तेज हो गयीं हैं.