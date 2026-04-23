महोबा में BJP का विपक्ष पर हमला, महिला आरक्षण से लेकर फ्री बिजली तक घेरा, TMC पर भी निशाना

उत्तर प्रदेश के महोबा में भाजपा जिला प्रभारी संजीव श्रृंगीऋषि ने जन आक्रोश प्रेस वार्ता के जरिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर कांग्रेस, सपा और टीएमसी को महिला विरोधी करार दिया. श्रृंगीऋषि ने अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को हवा-हवाई बताते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्हें जनता की याद नहीं आई. वहीं बंगाल चुनाव पर तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि 5 मई दीदी गई. ममता सरकार की विदाई तय है.

महोबा के नगर पालिका सभागार में आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर सियासी तीर चले. भाजपा जिला प्रभारी संजीव श्रृंगीऋषि ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आए, तो सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया.

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विपक्ष को बताया महिला विरोधी

संजीव श्रृंगीऋषि ने आरोप लगाया कि ये दल नहीं चाहते कि महिलाएं संसद में बैठकर देश के विकास में बराबरी की भागीदारी निभाएं. उन्होंने कहा कि आज महिलाएं प्लेन उड़ा रही हैं, नासा में परचम लहरा रही हैं और फौज में देश की सेवा कर रही हैं, लेकिन विपक्ष उनकी प्रगति में रोड़ा अटका रहा है. उन्होंने आगाह किया कि जिस तरह 1986 के शाहबानो केस में महिला विरोधी रुख अपनाने पर राजीव गांधी की सरकार का पतन हुआ था, वही हश्र इस बार सपा, कांग्रेस और टीएमसी का होने वाला है.

300 यूनिट पर पलटवार

अखिलेश यादव द्वारा स्मार्ट मीटर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर पलटवार करते हुए जिला प्रभारी ने कहा कि जब उनकी सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में तांडव चलता था और रात-रात भर लाइट नहीं रहती थी. उन्होंने तंज कसा कि जिसकी सरकार नहीं आनी, वह सोने का सिक्का देने का भी वादा कर सकता है. संजीव श्रृंगीऋषि ने स्पष्ट किया कि जनता अब सपा के बहकावे में नहीं आने वाली और अखिलेश की राजनीतिक बत्ती जल्द ही गुल होने वाली है.

टीएमसी को बताया गुंडाराज पार्टी

टीएमसी पर हमला बोलते हुए उन्होंने बंगाल की तुलना उत्तर प्रदेश के पुराने गुंडाराज से की. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने तुष्टिकरण और धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को त्रस्त कर दिया है. बंगाल में भाजपा के बढ़ते जनाधार का जिक्र करते हुए उन्होंने नारा दिया कि आने वाली पांच मई और दीदी गई. उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब बाहरी अराजकतत्वों और टीएमसी की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में नारी शक्ति ही विपक्ष के अहंकार को चूर-चूर कर देगी.

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