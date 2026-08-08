गोंडा: जेल में प्रेमी से मिलने पहुंची नाबालिग, 10 जिंदा कारतूस और फर्जी ID बरामद

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां मंडल कारागार (जिला जेल) में अपने प्रेमी से मिलने पहुंची एक नाबालिग किशोरी के पास से पिस्टल के 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा, चेकिंग के दौरान किशोरी के पास से एक फर्जी पहचान पत्र (Fake ID) भी मिला है. इस सनसनीखेज घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

जानकारी के अनुसार, किशोरी जेल में बंद अपने प्रेमी से मुलाकात करने के लिए गोंडा जिला कारागार पहुंची थी. जेल गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को किशोरी की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ. जब महिला सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसकी सघन तलाशी ली गई, तो उसके पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसके साथ ही, उसके पास जो पहचान पत्र मिला, वह भी जांच में फर्जी पाया गया.

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पिता की लाइसेंसी पिस्टल के निकले कारतूस

कारतूस मिलने के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल नगर कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया और रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, किशोरी नाबालिग है और जो कारतूस उसके पास से बरामद हुए हैं, वे उसके पिता की लाइसेंसी पिस्टल के बताए जा रहे हैं.

हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

मंडल कारागार गोंडा के जेलर आफताब अहमद अंसारी ने बताया कि गेट पर चेकिंग के दौरान संदेह होने पर किशोरी की जांच कराई गई थी. आपत्तिजनक सामग्री (कारतूस) मिलने पर स्थानीय चौकी पुलिस को बुलाकर किशोरी को सौंप दिया गया है, जो अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

अब नगर कोतवाली पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किशोरी के पास ये कारतूस कैसे और क्यों पहुंचे? फर्जी पहचान पत्र बनवाने के पीछे उसका असली मकसद क्या था? इसके साथ ही, जेल में बंद प्रेमी से उसके संबंध और इस संदिग्ध मुलाकात की वजह को लेकर भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है. पूरे मामले की तस्वीर पुलिस विवेचना के बाद ही साफ हो सकेगी.

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