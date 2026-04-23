पीलीभीत: मंदिर में मछली के टुकड़े फेंकने से लोगों में आक्रोश, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस क्यों हैरान?

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में एक शिव मंदिर की पवित्रता भंग करने की कोशिश की गई. यहाँ एक युवक द्वारा मंदिर परिसर में मछली के टुकड़े फेंकने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और मंदिर की साफ-सफाई करवाकर स्थिति को नियंत्रित किया.

पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बयान ने सबको चौंका दिया है. आरोपी युवक ने कहा, “जब बंगाल में भगवा पहनकर मछली खा रहे लोग, इसलिए मैंने भगवान को भोग लगाया.” फिलहाल अब स्थिति शांत है और मामले की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: UP Elections 2027: 'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग

घरवालों ने मछली बनाने से किया था इंकार

जानकारी के मुताबिक, सिमरिया निवासी सतपाल घर पर मछली लेकर गया था, लेकिन परिजनों ने घर में मछली बनाने से साफ इनकार कर दिया. परिजनों की नाराजगी से गुस्साया युवक मछलियों की थैली लेकर सीधे मंदिर पहुंच गया और वहां मांस के टुकड़े बिखेर दिए. जैसे ही ग्रामीणों को इस घटना की भनक लगी, इलाके में तनाव फैल गया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत मछलियों को हटवाया और पवित्र जल से मंदिर की धुलाई करवाई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सतपाल को गिरफ्तार कर लिया है.

वजह जान पुलिस हैरान

युवक द्वरा पुलिस से पूछताछ के दौरान आरोपी ने जो तर्क दिया, उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया. युवक का कहना है कि उसने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रेरित होकर ऐसा किया. उसका दावा है कि जब वहां भगवा धारी लोग मछली खा सकते हैं, तो उसने भगवान को ही इसका भोग लगा दिया. आरोपी का कहना है कि उसे अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है. फिलहाल, पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Agra News: आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही, बेटी के सामने क्रेन ने मां को रौंदा