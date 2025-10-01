माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का नया ठिकाना होगा झांसी, नैनी सेंट्रल जेल से किया शिफ्ट

माफिया अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद का नया ठिकाना अब झांसी जेल हो गया है. नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. जेल शिफ्ट करने का फैसला प्रशासनिक आधार पर लिया गया है.

हम आपको बता दें कि अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर किया था. वह अपने रिश्तेदार जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी के मुकदमे में वांटेड था. जिसके बाद नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर किया था. जहां से उसे कोर्ट ने नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था. तब से अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. यह मुकदमा करेली थाने में दर्ज हुआ था.

हालांकि इस बीच 24 फरवरी 2023 को हुए अधिवक्ता उमेश पाल व दो सरकारी गनर शूट आउट में भी अली अहमद को आरोपी बनाया गया है. इसके बाद ही धूमनगंज थाना पुलिस ने 14 अप्रैल 2024 को अली अहमद और उसके भाई उमर की हिस्ट्री शीट खोली थी. अली की हिस्ट्री शीट 48 बी खोली गई है और उसके बड़े भाई उमर की हिस्ट्री शीट 57 बी खोली गई है. अतीक की तरह अली पर भी कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं.

अतीक गैंग आईएस 227 का गैंग लीडर है अली

अली के खिलाफ अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. पुलिस ने अली अहमद को अतीक गैंग आईएस 227 का गैंग लीडर भी घोषित किया है. नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली की बैरक में जून 2025 में 1100 रुपये कैश मिले थे. इसके बाद हाई सिक्योरिटी बैरक की निगरानी बढ़ा दी गई थी. इस मामले में डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड बॉर्डर संजय द्विवेदी को निलंबित किया गया था. इस घटना के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि अली अहमद को किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सकता है.

नैनी जेल में ही बंद है अतीक का वकील खान सौलत हनीफ

गौरतलब है कि नैनी सेंट्रल जेल में ही अतीक अहमद का वकील खान सौलत हनीफ, वकील विजय मिश्रा और उमेश पाल शूटआउट केस के सभी अभियुक्त बंद है. यही तमाम वजहें हैं कि अली अहमद को अब नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है.