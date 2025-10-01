हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का नया ठिकाना होगा झांसी, नैनी सेंट्रल जेल से किया शिफ्ट

UP News: अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर किया था. वह अपने रिश्तेदार जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी के मुकदमे में वांटेड था.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Oct 2025 04:05 PM (IST)
माफिया अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद का नया ठिकाना अब झांसी जेल हो गया है. नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. जेल शिफ्ट करने का फैसला प्रशासनिक आधार पर लिया गया है.

हम आपको बता दें कि अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर किया था. वह अपने रिश्तेदार जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी के मुकदमे में वांटेड था. जिसके बाद नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर किया था. जहां से उसे कोर्ट ने नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था. तब से अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. यह मुकदमा करेली थाने में दर्ज हुआ था.

हालांकि इस बीच 24 फरवरी 2023 को हुए अधिवक्ता उमेश पाल व दो सरकारी गनर शूट आउट में भी अली अहमद को आरोपी बनाया गया है. इसके बाद ही धूमनगंज थाना पुलिस ने 14 अप्रैल 2024 को अली अहमद और उसके भाई उमर की हिस्ट्री शीट खोली थी. अली की हिस्ट्री शीट 48 बी खोली गई है और उसके बड़े भाई उमर की हिस्ट्री शीट 57 बी खोली गई है. अतीक की तरह अली पर भी कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं.

अतीक गैंग आईएस 227 का गैंग लीडर है अली

अली के खिलाफ अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. पुलिस ने अली अहमद को अतीक गैंग आईएस 227 का गैंग लीडर भी घोषित किया है. नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली की बैरक में जून 2025 में 1100 रुपये कैश मिले थे. इसके बाद हाई सिक्योरिटी बैरक की निगरानी बढ़ा दी गई थी. इस मामले में डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड बॉर्डर संजय द्विवेदी को निलंबित किया गया था. इस घटना के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि अली अहमद को किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सकता है.

नैनी जेल में ही बंद है अतीक का वकील खान सौलत हनीफ

गौरतलब है कि नैनी सेंट्रल जेल में ही अतीक अहमद का वकील खान सौलत हनीफ, वकील विजय मिश्रा और उमेश पाल शूटआउट केस के सभी अभियुक्त बंद है. यही तमाम वजहें हैं कि अली अहमद को अब नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है.

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 01 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Atiq Ahmed Naini Central Jail Ali Ahmed UP NEWS UP Police
