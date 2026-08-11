ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत से युवक की मौत, परिजनों ने काटा हंगामा

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हर्निया के ऑपरेशन के बाद एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया. परिजन शव लेकर अस्पताल पहुंचे और गेट पर रखकर न्याय की मांग करने लगे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया.

मामला रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तारामंडल स्थित शाही ग्लोबल हॉस्पिटल का है. चिलुआताल थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी राकेश यादव को हर्निया के इलाज के लिए 8 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया और करीब 24 घंटे बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. परिजनों का कहना है कि घर पहुंचने के बाद राकेश यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर उन्हें दोबारा शाही ग्लोबल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया.

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परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप

परिजनों के अनुसार मरीज की हालत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया. लेकिन लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही राकेश यादव की मौत हो गई. मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग शव लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के मुख्य गेट पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण राकेश की जान गई है.

न्याय की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना

प्रदर्शन के दौरान मृतक की पत्नी की बुआ रानी यादव और किसान नेता विजय यादव ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. बीजेपी के जिला मंत्री बलबीर यादव ने बताया कि मृतक राकेश यादव उतरासोत और सेमरा क्षेत्र में बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके थे. उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पुलिस ने समझाकर शांत कराया मामला

अस्पताल गेट पर हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों से बातचीत की और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया. फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की बात कही जा रही है. वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की सही वजह का खुलासा होगा.

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