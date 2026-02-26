UP News: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

होली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीचरों समेत सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. होली के त्यौहार से पहले शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिलेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. अन्य विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं.

योगी सरकार की तरफ से राज्य के लाखों को कर्मचारियों का फरवरी महीने का वेतन शनिवार (28 फरवरी) को उनको मिलेगा. इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है. जिसका सभी पालन कर रहे हैं. इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए होली से पहले सौगात दी गई है.

शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से 2 मार्च से पहले वेतन देने का आदेश दिया गया है. यह आदेश उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी की तरफ से जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि सोमवार (2 मार्च) को होलिका दहन और बुधवार (4 मार्च) को होली का त्यौहार है.

त्यौहारों के मद्देनजर सभी निदेशालयों के अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रकार के अधिकारियों को 2 मार्च को होलिका दहन से पहले ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश

वित्त विभाग की तरफ से आदेश में कहा गया है कि रविवार (1 मार्च) को छुट्टी होने की वजह से और 2 मार्च को होलिका दहन की वजह से सैलरी का भुगतान नहीं किया जा सकता था. इसलिए राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है.

शासन की तरफ से इस आदेश का पालन करने के लिए राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को सभी विभागों में तैनात कर्मचारियों को शनिवार (28 फरवरी) तक वेतन देने के लिए निर्देशित किया गया है. साथ ही आदेश का पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है.