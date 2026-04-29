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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, बारिश होते ही गर्मी से मिली राहत, 48 घंटे तक येलो अलर्ट जारी

लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, बारिश होते ही गर्मी से मिली राहत, 48 घंटे तक येलो अलर्ट जारी

Lucknow Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून की स्थिति के कारण बना है. तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 03:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली, जिसमें बादल छाने के साथ बूंदा-बांदी से भीषण गर्मी से राहत मिली है. जबकि अभी तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा था और हीट वेव के कारण जन-जीवन प्रभावित हो रहा था. बाहर निकलना दूभर था.

मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून की स्थिति के कारण बना है. तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है. वहीं अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

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भीषण गर्मी से राहत मिली-मिला सुकून 

यहां बता दें कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पारा 40 डिग्री के पार ही जा रहा था. लगातार लू और धूप से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित था. लेकिन बुधवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली. हवा में भी नमी आने से कुछ राहत है. लखनऊ के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गयी. हालांकि कई जगह सिर्फ बूंदा-बांदी ही हुई है, लेकिन शाम तक बढ़ सकती है. अभी तक कहीं भी जल भराव या कोई अन्य नुकसान की जरूरत नहीं है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

उधर मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी, आगरा के साथ 50 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है. पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी सुबह-सुबह बारिश दर्ज की गयी थी. मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्री मानसून गतिबिधियाँ बढ़ गयीं हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है. इसके साथ ही अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. तापमान 40 से गिरकर 35 तक पहुंच सकता है.

अचानक हुई बारिश से राजधानी में लोग आनंद लेते नजर आए, दोपहर में जब लू के चलते कम लोग सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन बारिश के बाद लोग निकल आए.

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Published at : 29 Apr 2026 03:12 PM (IST)
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