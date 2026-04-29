फर्रुखाबाद में जमीन के विवाद में बेटों ने पिता की कर दी हत्या, गांव में दहशत का माहौल
Farrukhabad News In Hindi: फर्रुखाबाद में जमीन विवाद में दो बेटों ने पिता की हत्या कर दी. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
फर्रुखाबाद के थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम अर्रापहाड़पुर में पारिवारिक जमीन विवाद ने एक भयावह मोड़ ले लिया. यहां दो बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद के चलते परिवार में तनाव बना हुआ था, जो आखिरकार इस दर्दनाक घटना में बदल गया.
घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है. वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.
जमीन विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वृद्ध रामसनेही पुत्र राजा रामपाल अपने बेटों ओमकार और अनिल के साथ रहते थे. परिवार में काफी समय से जमीन को लेकर तनाव बना हुआ था. रविवार देर रात करीब 11 बजे जब रामसनेही अपने घर में आराम कर रहे थे. तभी दोनों बेटों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.
जमीन बटवारे को लेकर हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि मृतक के पास लगभग 12 बीघा कृषि भूमि थी, जिसमें से कुछ हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका था. शेष जमीन के बंटवारे को लेकर पिता-पुत्रों के बीच विवाद गहराता जा रहा था. ग्रामीणों के मुताबिक, रामसनेही द्वारा कुछ जमीन अपने भतीजे के नाम करने की बात से नाराज होकर बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया. यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पुत्र शराब के आदी थे, जिसके चलते घर में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.
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मामले की पुलिस कर रही गहन जांच
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना मऊदरवाजा के प्रभारी निरीक्षक अजब सिंह के अनुसार, मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और मामले की गहन जांच जारी है.
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Source: IOCL