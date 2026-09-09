लखनऊ यूनिवर्सिटी में VHP का प्रदर्शन, बुर्के में परीक्षा का विरोध

लखनऊ विश्वविद्यालय में मंदिर की कथित बदहाली और परीक्षा के दौरान बुर्का पहनकर आने को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने दो मांगें रखी हैं. संगठन ने कुलपति को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है. साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परिसर में हनुमान चालीसा भी पढ़ी.

VHP ने अपने ज्ञापन में कहा कि मुख्य परिसर में लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के पास स्थित भगवान शिव के मंदिर की स्थिति दयनीय है. संगठन ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के साथ साफ-सफाई और प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है. मंदिर की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है.

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VHP-बजरंग दल कार्यकर्ता समरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय परिसर में कई मजारें हैं, जिनकी व्यवस्था बेहतर है, जबकि मंदिरों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देकर मंदिर की स्थिति सुधारने की मांग की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. समरेंद्र सिंह ने कहा, आज हम सिर्फ ज्ञापन देने नहीं, बल्कि खुद मंदिर की सफाई और व्यवस्था ठीक करने आए हैं. मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, इसलिए VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलकर इसे ठीक करेंगे.

बुर्के में परीक्षा देने पर उठाए सवाल

संगठन ने विश्वविद्यालय में कक्षाओं और परीक्षाओं के दौरान बुर्का जैसी धार्मिक वेशभूषा पहनकर आने पर भी सवाल उठाए हैं. VHP का कहना है कि परीक्षा के दौरान चेहरे की पहचान स्पष्ट होना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका न रहे.समरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बुर्के की आड़ में परीक्षा के दौरान मोबाइल, ईयरफोन या अन्य अनुचित साधनों के इस्तेमाल की संभावना हो सकती है.

संगठन ने मांग की है कि विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे परीक्षा और कक्षाओं के दौरान छात्रों की पहचान स्पष्ट रहे और किसी भी तरह की नकल की गुंजाइश न हो. VHP ने चेतावनी दी है कि दोनों मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द उचित कदम नहीं उठाए तो संगठन और बजरंग दल व्यापक आंदोलन करेंगे.

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