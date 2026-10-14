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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में थार बनी आग का गोला, 3 दोस्तों ने कूदकर बचाई जान

लखनऊ में थार बनी आग का गोला, 3 दोस्तों ने कूदकर बचाई जान

गाड़ी में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. सूचना पर सरोजनीनगर फायर स्टेशन से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 14 Oct 2026 10:26 AM (IST)
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लखनऊ में कानपुर रोड पर एक चलती थार में अचानक आग लग गई. गाड़ी से पहले धुआं उठा और फिर देखते ही देखते तेज लपटें निकलने लगीं. कुछ ही पलों में आग ने गाड़ी पर कब्जा कर लिया. बढ़ती आग को देख कार सवार तीन दोस्तों ने कूदकर अपनी जान बचाई. जिसके बाद आग की सूचना पुलिस को दी गई. तब आग पूरी तरह जल चुकी थी.

घटना बंथरा थाना क्षेत्र में तेल डिपो के पास की है. थार (UP 32 PA 6038) युवराज सिंह उर्फ लकी चला रहे थे. साथ में दोस्त वीरू और प्रशांत रावत थे. तीनों आशियाना से घर लौट रहे थे तभी बंथरा थाने से करीब 500 मीटर पहले अचानक गाड़ी से धुआं निकलने लगा. जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग लग गई. आग की लपटों को देख कार सवार तीनों दोस्त गाड़ी से कूदकर बाहर निकल आए.

30 मिनट में आग पर पाया काबू 

गाड़ी में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. सूचना पर सरोजनीनगर फायर स्टेशन से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक थार का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था.

शॉर्ट सर्किट की आशंका

युवराज गढ़ी चुनौटी निवासी राकेश सिंह चौहान के बेटे हैं. परिवार बंथरा में हनुमान मंदिर के पास रहता है. युवराज एलएलबी के लास्ट इयर में है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:26 AM (IST)
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